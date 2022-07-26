Экс-фронтмен рок-группы «Агата Кристи» выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста

Вадим Карасев

Экс-фронтмен рок-группы «Агата Кристи» Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста

57-летний российский музыкант и экс-фронтмен рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область). Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на данные сайта городской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Музыкант пойдет на выборы, которые состоятся 11 сентября, не от какой-либо партии, а в качестве кандидата-самовыдвиженца. Всего участие в голосовании примет 81 человек, из них 16, в то числе и Самойлов, будут представлены в качестве самовыдвиженцев.

Осенью прошлого года бывший фронтмен группы «Агата Кристи» во время концерта в Ельцин-центре в рамках фестиваля Ural Music Night раскритиковал учреждение, заявив, что там «много борзой тупорылой либеральной хурни».

Позже Самойлов объяснил свое скандальное заявление в адрес Ельцин-центра, сообщив о том, что, находясь в учреждении, он не мог не высказаться о нем. «Я считаю, что это мой рок-н-ролл, и я имею на него право», — заявил артист.

Ранее звезда «Универа» Мария Кожевникова назвала причины своего ухода из Госдумы.