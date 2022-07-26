Экс-супруга Меладзе высказалась о его разводе с Верой Брежневой

СМИ сообщили о разводе Веры Брежневой с Константином Меладзе, который привез экс-жену Яну Сумм из Киева в Италию. Бывшая жена Константина Меладзе, Яна Сумм опровергла информацию о том, что она воссоединилась с композитором и продюсером в Италии. Ранее СМИ сообщали, что Константин Меладзе увез в Италию не только свою нынешнюю жену Веру Брежневу, но и бывшую, а также их троих детей. Теперь якобы они проживают в одном доме. А когда появились слухи о разводе певицы и продюсера, Яну Сумм и вовсе стали называть разлучницей. «Это неправда. Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту», — заверила журналистов КП Яна Сумм. Она также сказала, что ничего не слышала о разводе своего экс-благоверного. О разрыве Константина Меладзе и Веры Брежневой публике сообщила блогер Алена Жужа.По словам Яны Сумм, в семье ее бывшего мужа все нормально, ни о каком разводе она ничего не слышала. Недавно она с ним виделась в Италии. «Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке», — рассказала она корреспонденту КП. Отметим, что слухи о расставании Меладзе и Брежневой появлялись в СМИ не один раз, пара практически никогда на них не реагировала. В этот раз они тоже хранят гробовое молчание, созвониться с ними российским журналистам в настоящий момент не представляется возможным.