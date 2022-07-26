Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году
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Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году

Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году
Специалисты считают, что рубль скоро начнет дешеветь. Принятое решение об изменении ключевой ставки – она вернулась на значения декабря 2021 года — 8% годовых — связано с укреплением рубля, а также с необходимостью поддержать промышленность. Этот и другие факторы приведут к тому, что рубль начнет слабеть. В чем лучше пережить этот период?  Рассказал эксперт Михаил Зельцер. Для рубля снижение ставки сейчас не так значимо, как экспортно-импортные ограничения. Пока предложение от продажи экспортеров значительно превышает спрос на валюту для закупки импорта, а рубль находится в мировых лидерах укрепления. «Однако вскоре многое может измениться — темп по экспорту замедлится, а импорт сможет восстановиться. Также есть высокая вероятность перезапуска бюджетного правила через валюты дружественных стран. Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать грядущее ослабление рубля, то это китайский юань и гонконгский доллар, поскольку там фактор геополитики минимизирован», — рассказал в интервью агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он говорит, что доллар и евро также пойдут наверх, но здесь момент рискованный – многое зависит и от стран, которые вводят. Зельцер сделал и прогноз по курсам валют. Он предполагает, что курс доллара к концу года будет составлять 70 рублей, юань — 10 рублей.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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