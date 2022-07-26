Эксперты обсудили предвыборную конкуренцию в новых условиях

Вадим Карасев

Ведущие политологи приняли участие в круглом столе "Итоги выдвижения в Единый день голосования 2022: предвыборная конкуренция в новых условиях".

Директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев представил основные тезисы доклада Фонда о предварительных итогах выдвижения кандидатов на выборах 11 сентября. Григорьев подчеркнул, что кампания началась в предусмотренные законом сроки и "продемонстрировала устойчивость системы страны стабильно функционировать в новых условиях".

"Политическая конкуренция в 2022 году характеризуется достижением внутриполитического консенсуса политических партий по тематике СВО", - рассказал Григорьев. Он добавил, что поменялся вектор партийной конкуренции – кто раньше начал помогать Донбассу, тот и получает поддержку.

Общий уровень участия партий в предстоящей кампании можно охарактеризовать как высокий. На выборах высших должностных лиц регионов по сравнению с прошлым годом заметно увеличение количества выдвинутых кандидатов на место. Уже на этапе выдвижения можно говорить об увеличении политической конкуренции и о широком спектре политического предложения – в выборах принимают участие 24 из 29 политических партий.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин остановился на активности политических партий на предстоящих выборах. По его словам, в текущем цикле замещается 304 мандата депутатов ЗакС, выборы проходят в 30 регионах, 6 основных, 24 – дополнительных.

"Конкурентность высокая, основная повестка пока федеральная, касающаяся СВО. В этом смысле интересно будет посмотреть на результаты партии "Яблоко", которая никак не может определиться, кто она такая: враги и иноагенты или еще кто-то", - отметил Данилин.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков дал оценку ситуации в целом и пояснил, почему предстоящие кампании особенно важны в контексте развития политсистемы. Эксперт подчеркнул тот факт, что, несмотря на СВО, кампании идут без чрезвычайных ситуаций – конкуренция высокая, все необходимые инструменты для борьбы есть, вопрос, насколько ими воспользуются участники. Политолог отметил, что на первом плане в повестке у партий поддержка СВО, при этом партии пытаются донести до избирателя, что они заняты конкретными локальными нуждами граждан.

«Пока лучше всего это удается донести у партии власти – "Единой России", - рассказал эксперт.

Чеснаков также спрогнозировал дальнейшее ужесточение действий власти в отношении попыток влияния из-за рубежа, поскольку таким образом ставится барьер для вмешательства в избирательные процессы извне.

Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов рассказал о настроениях в российском обществе в условиях гибридной войны, развязанной Западом против России.

"Российская демократическая политическая система, основанная на политическом представительстве, участии и конкуренции, работает без сбоев, в полной мере выполняет свои функции", - отметил Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что сформированный "Донбасский консенсус" предполагает единство власти и общества, единение практически всех политических сил на основе патриотической повестки, защиты России, ее национальных интересов.

"Исключение – партии "Яблоко" и ПАРНАС – только подтверждает правило: уровень и степень их поддержки стремятся к нулю", - раскрыл свою мысль эксперт.

Заместитель председателя КС по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова рассказала о ведении мониторинга избирательных кампаний в регионах. Как заявила эксперт, "мейнстримом этой кампании стало расширение возможностей наблюдения", их основная работа сконцентрирована в общественных штабах (ОШ).

"Встречаются и интересные кейсы. Например, ОШ в РСО-Алании подписал соглашение с реготделением КПРФ, федеральное руководство которого традиционно игнорирует даже заседания нашего Координационного совета ОПРФ. РППС в ряде регионов уже высказала намерения обучать наблюдателей по методике ОШ. Важно, что мы смогли сформировать высокий уровень доверия к подготовке общественных наблюдателей, тем самым обеспечив профессионализацию сообщества", - подчеркнула Булгакова.