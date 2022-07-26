Эрдоган раскритиковал отношение западных политиков к Путину
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Эрдоган раскритиковал отношение западных политиков к Путину

Эрдоган раскритиковал отношение западных политиков к ПутинуПрезидент Турции Эрдоган заявил, что отношение западных политиков к Путину неподобающее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT раскритиковал отношение западных политиков к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он подчеркнул, что подобное поведение является неподобающим в политике, оно не красит оппонентов и спровоцирует аналогичный ответ.

Ранее газета The New York Times назвала Эрдогана «головной болью» для президента США Джо Байдена. Автор статьи уверяет, что действия Эрдогана и ограниченная способность Байдена сдерживать их подчеркивают уникальное положение турецкого лидера как военного союзника, политика которого часто расходится с риторикой коллективного Запада.



Эрдоган оценил встречу с Путиным в Тегеране

Эрдоган отметил, что во время саммита «астанинской группы» в Иране у него была возможность обсудить двусторонние отношения не только с иранскими коллегами, но и с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что встреча прошла в дружественной обстановке, были достигнуты важные решения, несмотря на разногласия с Москвой.

Турецкий лидер добавил, что западных коллег не устраивает подход Путина, однако на встрече в Иране стороны «легко урегулировали» важные вопросы в двусторонних отношениях.

Эрдоган подчеркнул, что Анкаре следует поддерживать диалог с Москвой на основе взаимных интересов и развивать их в направлениях, имеющих потенциал.

19 июля в Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки» прошла встреча Путина и его турецкого коллеги Раджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудили ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности.

В начале встречи российский лидер поблагодарил Эрдогана за усилия по решению вопроса вывоза украинского зерна.



В России сравнили поведение Путина и западных лидеров

Политолог, юрист-международник Кира Сазонова в беседе с радио Sputnik сравнила поведение Путина и западных лидеров, комментируя визит главы российского государства в Иран.

Она отметила, что в настоящее время верхушка международного сообщества занята тем, что «расставляет фигуры на шахматной доске» и пытается сыграть несколько партий, делая ставки «как в последний раз».

Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд предрек Западу неприятности из-за поездки президента России Владимира Путина в Иран. Он отметил, что заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало «предупреждением» для лидеров западных государств.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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