Эти 29 игр выйдут на Xbox в августе + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На Xbox в августе выйдет не менее чем 29 проектов, если все разработчики успеют выпустить свои игры в срок, который они заявляли ранее. Среди интересного, можно отметить некоторые крупные релизы августа, вроде игр Saints Row и F1 Manager 2022. Полный же список заявленных на данный момент релизов выглядит так:

Game Pass

Azure Striker GUNVOLT 3 (2 августа)Frogun (2 августа)After Wave: Downfall (3 августа)South Of The Circle (3 августа)Gale of Windoria (4 августа)Turbo Golf Racing (4 августа)Two Point Campus (9 августа)Arcade Paradise (11 августа)Cult of the Lamb (11 августа)RumbleVerse (11 августа)Way of the Hunter (16 августа)Tribes of Midgard (16 августа)Little League World Series Baseball 2022 (17 августа)Cursed To Golf (18 августа)Thymesia (18 августа)Madden NFL 23 (19 августа)Are You Smarter Than A 5th Grader? (23 августа)Midnight Fight Express (23 августа)Saints Row (23 августа)Yars: Recharged (23 августа)F1 Manager 2022 (25 августа)SD Gundam Battle Alliance (25 августа)NHRA: Speed For All (26 августа)Pac-Man World Re-Pac (26 августа)Soul Hackers 2 (26 августа)Destroy All Humans! 2 — Reprobed (30 августа)Immortality (30 августа)Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (30 августа)Tinykin (30 августа)

Уже известно о 4 играх, которые появятся в Game Pass августе — все эти игры появятся в Game Pass в день релиза:

Turbo Golf Racing (4 августа)Two Point Campus (9 августа)Midnight Fight Express (23 августа)Immortality (30 августа)