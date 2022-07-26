Как изменились актёры, которые на рубеже веков боролись с тёмными силами в сериале «Зачарованные»

«Зачарованные» — американский телесериал о трёх сёстрах-ведьмах, обладающих волшебной силой. В своё время кинокартина была настолько популярной, что за судьбой дружных девушек следили все от мала до велика с замиранием сердца и разинув рты от удивления. Удивительный магический мир, созданный талантливыми режиссёрами и сценаристами, не на шутку подпитал интерес людей к теме всего потустороннего. Поэтому не удивительно, что после завершения сериала, зрители пытались отыскать какие-либо похожие работы, которые были бы такими же увлекательными и добрыми. Однако, к сожалению, ничего подобного киноделам снять так и не удалось.

Многие актёры, сыгравшие главные и второстепенные роли в сериале, продолжили свою актёрскую карьеру. Некоторые выбрали более спокойный образ жизни и посвятили себя семье и хобби. Давайте посмотрим, насколько сильно время отразилось на их внешнем облике и узнаются ли в них по-прежнему наши любимые киногерои.

Прю Холливелл (Шеннен Доэрти), 1998-2021

После окончания работы над «Зачарованными» Шеннен продолжила карьеру на телевидении. Она продюсировала телешоу, снималась в ситкоме и появилась в нескольких реалити-шоу.

Пайпер Холливелл (Холли Мари Комбс), 1998-2020

Холли снялась в нескольких фильмах и популярном сериале «Милые обманщицы». В 2019 году актриса вышла замуж и переключилась на заботу о семье.

Фиби Холливелл (Алисса Милано), 1998-2022

После закрытия сериала Алисса успела сняться ещё во многих фильмах и сериалах. Режиссёры охотно приглашают её на съёмки. Также Милано частенько появляется в рекламных роликах и на обложках модных журналов.

Пейдж Метьюз (Роуз Макгоуэн), 2005-2021

Роуз частенько можно было увидеть в эпизодических ролях и в музыкальных клипах. Актриса серьёзно увлеклась музыкой. В 2018 году она выпустила свою дебютную пластинку «Planet 9».

Лео Уайатт (Брайан Краузе), 1998-2022

После съёмок в «Зачарованных» Брайан засветился в нескольких фильмах и сериалах. После этого его карьера пошла на спад. А в марте 2021 года стартовал 1-й сезон сериала «Шифр», где актёр играет одну из главных ролей.

Деррил Моррис (Дориан Грегори), 1998-2022

Коул Тёрнер (Джулиан Макмэхон), 1998-2020

Уайатт Холливелл (Уэсли Рэмси), 2003-2022

Пенелопа (Пенни) Холливелл (Дженнифер Родс), 1998-2020

Петти Холливелл (Финола Хьюз), 1998-2022

Энди Трюдо (Тед Кинг), 1998-2021

Дэн Гордон (Грег Воган), 1999-2022

Билли Дженкинс (Кейли Куоко), 2005-2021

Американская актриса Кейли Куоко стала настоящей звездой, исполнив роль Пенни Хофстедтер в сериале «Теория Большого взрыва».

Джейсон Дин (Эрик Дэйн), 2002-2020

Здесь вы можете посмотреть насколько сильно изменились актёры, сыгравшие в известной саге о вампирах «Сумерки».