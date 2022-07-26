Какие места нужно посещать, чтобы познакомиться с мужчиной своей мечты
Многие женщины мечтают повстречать мужчину своей мечты, но только не у всех это получается. В таком случае необходимо знать, какие места посещать и куда нужно ходить, чтобы познакомиться с тем самым.
Где лучше знакомиться с обеспеченными мужчинами
Ресторан
Состоятельный мужчина не будет перекусывать в своем офисе принесенным из дома бутербродом. Если у такого человека есть средства, то он, скорее всего, пойдет с коллегами в ближайший к месту работы ресторан.
Нужно учитывать один важный момент: такое заведение — явно не фастфуд. Чтобы познакомиться с мужчиной, придется идти в тот же самый ресторан. Для привлечения внимания необходимо выглядеть презентабельно.
Выставка и аукцион
Лучше всего отправиться на выставку антиквариата, ведь именно там собираются обеспеченные мужчины. Но для этого не стоит выделяться из общей массы, нужно соответствовать всем собравшимся не только внешностью, но и манерами поведения.
При этом женщина должна правильно себя вести: не засматриваться на каждого второго, а сделать вид, что ее интересует само мероприятие, а не присутствующие на нем мужчины. Чтобы как следует вжиться в роль, нужно заранее ознакомиться с предметом искусства, чтобы потом не опозориться.
Благотворительные мероприятия
Меценатство всегда было в почете. Поэтому на подобных мероприятиях можно повстречать много состоятельных мужчин.
VIP-ложа театра
Женщине придется потратить немало денег на билет в VIP-ложу театра, но оно того стоит, ведь именно там можно повстречать состоятельного молодого человека. Многие успешные бизнесмены и миллионеры нередко посещают театры. Но они могут находиться только в VIP-ложе.
На отдыхе или в лобби пятизвездочного отеля
Прежде чем выбрать отель по карману, следует присмотреться, где неподалеку размещены пятизвездочные отели. Но чтобы познакомиться с мужчиной мечты на отдыхе, вовсе не обязательно заселяться в дорогой отель. Повстречать состоятельного мужчину можно не только на отдыхе, но и еще на бизнес-встречах.
На закрытой вечеринке
Такие мероприятия очень часто посещают успешные мужчины. Если есть возможность туда попасть, стоит это сделать.
Фитнес-клуб премиум класса
В этом месте можно повстречать много мужчин на любой вкус. Но самое важное — это выбирать спортзал премиум класса, при этом неважно, где он располагается. В такие клубы рано или поздно заглянет даже не самый заядлый спортсмен, чтобы поплавать в бассейне или расслабиться в сауне.
Что же касается спортсменов, то их стоит искать в месте, где стоят спортивные снаряды, они ведь любят «потягать железо».
Сперва можно купить абонемент на месяц, чтобы разведать обстановку. Если же на примете кто-то появился, тогда можно попробовать начать разговор с ним, к примеру о том, насколько хорош этот клуб и стоит ли в него ходить. Лишь после того, как завяжется диалог, станет ясно, сможет ли это общение перерасти в нечто больше или нет.
Бизнес-тренинги
Нередко богатого мужчину можно повстречать на бизнес-тренингах. Многие успешные предприниматели любят самосовершенствоваться. Именно поэтому стоит как можно чаще посещать такие места. Расположить к себе кавалера будет достаточно просто: нужно лишь попросить его объяснить что-то. Настоящий мужчина никогда не откажет в помощи женщине.