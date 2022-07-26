Какие праздники отмечают в России и мире 27 июля 2022 года

В России и мире 27 июля 2022 года отмечают множество праздников, как государственных, так и церковных. Мы расскажем о двух из них.

Православный праздник 27 июля 2022 года, который отмечают христиане

Православные христиане 27 июля 2022 года отмечают день памяти преподобного Стефана Махрищского, который сыграл важную роль в развитии и становлении православной веры. Согласно преданиям, преподобный был советником Сергея Радонежского, которого считают великими сподвижником церкви.

Информации о преподобном не много, однако некоторые источники указывают на то, что преподобный был родом из Киева, а в юношестве принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Деятельность преподобного выпала на непростое время гонений православной веры со стороны католичества.





Гонения и преследования заставили преподобного удалится и провести долгое время в уединении, после чего он принял решение основать обитель Святой Троицы, на что предварительно получил благословение Московского митрополита предположительно в 1358 году.

На новом месте преподобный продолжил свой православный путь, однако из-за притеснений был вынужден удалится дальше к реке Авнежа, где также основал обитель и продолжил служение Творцу. Фамилию Махрищский получил благодаря заслугам перед Махрищским монастырем, где он прожил до конца своих дней.

В 1550 году православной церковью были обретены мощи преподобного Стефана Махрищского, который позже был признан Святым. Иконам преподобного приписывают чудотворные свойства, благодаря истории о том, как она помогла побороть голод и неурожай в 1557 году.

День памяти погибших воинов за независимость Вьетнама





Во Вьетнаме 27 июля отмечается важный национальный праздник — День памяти погибших за независимость страны. На протяжении недели люди проводят уборку и подготавливают кладбища, чтобы в этот день навестить погибших за национальные интересы людей.

В День памяти вьетнамцы не только вспоминают погибших вовремя борьбы за независимость солдат, но и воинов, павших в других сражениях. История Вьетнама знает множество трагических случаев военных конфликтов, которые привели к гибели большого количества мирных граждан.

Один из наиболее масштабных военных конфликтов во Вьетнаме приходится на период Второй мировой войны, когда на территории государства разгорелась гражданская война. Период с 1957 по 1975 годы оказался наиболее тяжелым для Вьетнама: сначала в войну была втянута Южная часть Вьетнама, а затем Северная. Воспоминания об этом являются одними из наиболее трагическими во вьетнамской истории.