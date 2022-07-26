Карасин: «Чистки» в киевских верхах следовало ожидать

«Чистки» в киевских верхах следовало ожидать, заявил в своем Telegram-канале председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Напомним, в последние дни Владимир Зеленский отправил в отставку несколько руководителей силовых структур. 17 июля он отстранил от должности руководителя службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову в связи «с большим числом случаев перехода сотрудников их ведомств на сторону России». 25 июля Зеленский уволил первого замсекретаря совета нацбезопасности Руслана Демченко и командующего силами спецопераций ВСУ Григория Галагана.

По его словам, в стране налицо кризис государственности и поиск виновных. «На ненависти и злобе долго не проедешь, — пишет сенатор. — Прыгать на площадях и кричать — «москаляку на гиляку» — легко. А вот строить современное многонациональное государство намного труднее».

Карасин указал на обвинения, предъявленные генпрокуратурой Украины двум министрам времен экс-президента Виктора Януковича за Харьковские соглашения 2010 года о размещении Черноморского флота в Крыму.

«Любопытно, что будет дальше. Любопытно что будет дальше. Не дойдет ли до произвольного анализа событий начала XX века и Первой мировой войны?», — поинтересовался сенатор.