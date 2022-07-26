Когда два пранкера нашли друг друга

Вадим Карасев

Говорят, что противоположности притягиваются. Именно из таких непохожих друг на друга людей получаются самые крепкие пары. Но есть и противоположное мнение. Порой счастье находят парочки, в которых парень и девушка невероятно похожи. Например, этих ребят объединяет страстная любовь к розыгрышам. Любой другой бы рано или поздно сошел с ума, собрал вещи и уехал. Но эти двое, судя по всему, действительно обожают постоянно разыгрывать друг друга. В целом им не позавидуешь, ведь каждый раз приходится выдумать что-то новое.