Компания En+ Group приняла участие в Байкальском саммите Российской гильдии девелоперов
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Компания En+ Group приняла участие в Байкальском саммите Российской гильдии девелоперов

Компания En+ Group приняла участие в Байкальском саммите Российской гильдии девелоперов

Компания En+ Group стала участником восьмого Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов. На нем специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска обсуждали перспективы девелоперской деятельности, обменивались опытом развития городов.

Практику комплексного развития исторической части Иркутска представители гильдии изучили на примере благоустройства Цесовской набережной. В рамках выездной части программы посетили объект культурного наследия — бани Курбатова и Русанова, который восстанавливают на средства компании En+ Group. В разное время объект посещали студенты Института архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ, воспитанники художественных школ недавно проводили здесь пленэр. Ранее с экскурсиями его посещали члены Сибирской Байкальской ассоциации туризма.

Девелоперы отметили, что благодаря работе компании En+ Group, появляются современные общественные пространства на берегу Ангары, возвращаются жилые кварталы в эту часть города. Участники встречи подчеркнули налаженное взаимодействие в рамках государственно-частного партнерства. Благодаря этому появляются комфортные условия для жителей, новые рабочие места, повышается туристическая привлекательность города, развиваются сферы услуг.

Инвестиционные проекты, проводимые основателем компании En+ Group Олегом Дерипаской, являются важной частью развития городов Сибири. Благодаря им ведется и благоустройство Цесовской набережной. Проекты направлены на повышение качества жизни и благосостояния жителей. Они способствуют оттоку населения, привлечению квалифицированных специалистов, развитию потенциала территории.

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По материалам: irk

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