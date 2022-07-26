Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой

Уже давно ходят слухи, что режиссер Константин Богомолов разошелся с женой. Журналистка и светская львица Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов, в последнее время дали немало поводов говорить о том, что в их отношениях не все гладко. Супруги перестали появляться вместе на публике и некоторое время жили по разным странам. Ксения Собчак проводила время с сыном в Израиле и Арабских Эмиратах, а Константин Богомолов продолжал работать в Москве. Тем самым были спровоцированы слухи о скором разрыве пары, якобы из-за измены Ксении Собчак мужу.Но на днях пара все-таки воссоединилась, Константин Богомолов присоединился к отдыхающей за границей Ксении Собчак. В микроблоге он потроллил всех, кто посмел допустить самую нечаянную мыслишку, что жена ему изменила, заявив, что это чистая правда. Богомолов разместил в микроблоге совместное фото с женой и назвал имя того, с кем ему изменила Собчак. «Я застал ее, засранку, изменяющей мне. С солнцем и морем. Что сказать? Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности, товарищи коммунисты? Свою зелено-бледную рожу пока не покажу. Несколько дней, и обернусь темной своей стороной», — написал в микроблоге Константин Богомолов.