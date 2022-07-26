Константин Ивлев с молодой женой сбежал из России без дочери
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Константин Ивлев с молодой женой сбежал из России без дочери

Константин Ивлев с молодой женой сбежал из России без дочери
48-летний шеф-повар Константин Ивлев с супругой оставили маленькую дочь на родню. 29-летняя Валерия Куденкова и ведущий шоу «На ножах» стали родителями в апреле. Для выпускницы МГУ это первый ребенок. Малышку назвали Никой. Беременность непросто далась блогерше. В течение трех лет ей диагностировали бесплодие, во время ожидания крохи у девушки обнаружили гестационный сахарный диабет и добавочную долю плаценты. Тем не менее, Куденкова справилась со всеми трудностями и наслаждается материнством. Избранница звездного шефа вернулась к активному образу жизни вскоре после родов. Она регулярно занимается спортом и следит за питанием. Показать результаты работы над собой Валерия смогла в путешествии на экзотический курорт. Телеведущий и его супруга отправились на Мальдивы, где уже не раз бывали. Пара всегда останавливается на одной вилле.
«Мы пропали, потому что мы на своей любимой «летней даче». Улетели отдыхать и набираться сил для реализации новых идей. Я постоянно сплю, ем и сплю, сплю и сплю», — улыбнулась Валерия. Оказалось, что супруги не взяли с собой на Мальдивы дочь. Валерия заверила, что девочка осталась в хороших руках. «Ника с нами не полетела. Она осталась дома. С моими мамой и бабушкой», — сказала уроженка Тамани. Валерия призналась, что беспокоится о Нике. Но популярная девушка считает: счастливая мама – счастливый ребенок. «Я понимаю, что лучше отдохнувшая, счастливая мама, чем усталая, которая всё время хочет спать и раздражается на всякие мелочи», — отметила выпускница МГУ.
# Шоу-бизнес Ивлев Константин
По материалам: z-aya

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