Ксения Алферова поделилась пляжным фото в купальнике

48-летняя актриса Ксения Алферова поделилась снимком с отдыха в Турции. Супруга Егора Бероева вслед за Яной Рудковской, Ксенией Бородиной и Екатериной Варнавой выбрала для отпуска турецкий курорт. Актриса рассказала, что море для нее – это источник силы, гармонии и вдохновения. «Люблю его, сил моих нет как! Давно о нем мечтала! Не могу поверить в то, что вижу его, чувствую, вдыхаю, слышу, ощущаю! Не перестаю благодарить Бога за такое счастье!» — написала Ксения в своем блоге. Сегодня приемная дочь Александра Абдулова опубликовала забавное фото в черном бикини. Снимок был сделан снизу, и ноги кинозвезды получились непропорциональными по отношению к ее телу. Алферову это не смутило, а даже позабавило.«Оказывается, когда ты много работаешь, а потом дорываешься до долгожданного отдыха и жадно им напитываешься, очень сильно радуешься и плаваешь до изнеможения, чтобы наобщаться с морем впрок, то превращаешься в Аватара! Что, в общем, неплохо, как думаете? Ноги длинноваты, ступни большеваты, зато ты настоящее дитя природы. Ты практически ее часть! Мне нравится. В Москве это пройдёт, наверное. Правда есть опасность, что скоро хвост вырастит. Это уже будет сложнее, но где наша не пропадала!» — посмеялась над собой артистка. Поклонники телеведущей оценили ее чувство юмора и пожелали ей хорошего отпуска. «Спасибо за ваш юмор, Ксения. Вы сделали мой день, хорошего отдыха!», «Ух, какая классная фотография!», «Ксюша, плавай, ныряй, загорай, пока не надоест!», «Вся как из детства — милая, настоящая, озорная! А фотка — только уверенный человек выставит это произведение искусства на обозрение. Какое уважение, честно!», «Ксюшенька! Предлагаю ещё крылья отрастить! Тогда можно повсюду летать», — написали фолловеры дочери народной артистки России Ирины Алферовой.