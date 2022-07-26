Лариса Гузеева показала Ларису Удовиченко в естественном виде

Актриса Лариса Гузеева запечатлела свою подругу Ларису Удовиченко без макияжа и в простом платье. Лариса Гузеева организовала накануне встречу со своей подругой Ларисой Удовиченко. Обе сейчас находятся в Болгарии и просто не могли упустить шанс пообщаться лично. На домашнюю вечеринку была приглашена и дочь Удовиченко Мария, которая испекла к приходу гостей торт наполеон.Ведущая шоу «Давай поженимся» хотела поделиться с публикой в Сети атмосферой уникального вечера, но вместо этого случайно подставила приятельницу под огонь критики.Гузеева показала Удовиченко в естественном виде: без макияжа и в простом летнем платье. Стоит отметить, что телезвезда не очень ответственно подошла к выбору ракурса съемки. На опубликованных кадрах актриса выглядит сильно располневшей и неухоженной. От хейтеров досталось не только самой «неузнаваемой» Удовиченко, но и подставившей её подруге.Фанаты отчитали звезду ТВ за то, что она выставила свою подругу в дурном свете. Себя, что любопытно, ведущая снимать не стала. Многие посчитали, что Гузеевой надо было сохранить видео с домашней вечеринки только для домашнего архива.«По их мнению, Лариса могла бы не выкладывать эти сугубо личные записи на всеобщее обозрение и тем самым не унижать коллегу», — пишет «ЭГ». Напомним, что отъезд Гузеевой в Болгарию весной привел к большому скандалу. Ряд СМИ сообщил о том, что она якобы собралась навсегда покинуть Россию. Ведущей пришлось оправдываться перед публикой и объяснять, что она уже много лет подряд проводит отпуск в Равде, где у неё есть квартира.