Лера Кудрявцева снова заболела коронавирусом: как проходил отдых телеведущей в Болгарии

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в отпуск в Болгарию. Однако вместо того, чтобы отдыхать на морских пляжах, Лера была вынуждена самоизолироваться. Причина этого – коронавирус, которым Кудрявцева заразилась во время поездки. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками, как в этот раз протекала болезнь.





В своем аккаунте в Инстаграме (запрещен в РФ) Лера рассказала, что почувствовала сильную усталость после прилета в Болгарию. Телеведущая списала это на перелеты, но на следующий день ситуация усугубилась. В итоге Кудрявцева вместо отдыха на берегу моря просидела на самоизоляции 12 дней, а единственным курортным развлечением был выход на балкон.









Свой рассказ Кудрявцева иллюстрировала своим тестом на ковид с негативным результатам. Но теперь, когда болезнь отступила, и можно смело отправляться на море, у нее уже не осталось сил. Однако позднее она опубликовала в сториз несколько видеороликов, на которых Лера отдыхает на берегу и прогуливается по пляжу.





Напомним, что Лера Кудрявцева является частой гостьей клиник. Так, в январе 2021 года стало известно о том, что телеведущая в первый раз заразилась коронавирусом. Чуть позднее, к концу января того же года она получила травму позвоночника – Лера упала у себя дома. В марте 2021 года Кудрявцева публиковала снимки из больницы: врачи диагностировали ей сильное переутомление. В июне 2021 года Лера снова оказалась на больничной койке: телеведущую мучали головные боли и приступы сильной усталости. Тогда Лера утверждала что причиной стали последствия перенесенного ранее коронавируса.