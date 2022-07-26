Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для уборки картошки в августе и сентябре 2022 года

Картошка является основным продуктом русской кухни, поэтому многие дачники и огородники выращивают эту культуру у себя на участках. В августе и сентябре наступает пора сбора урожая и заготовки этого продукта на зиму. Для того чтобы сохранить урожай картофеля на длительное время, важно не только соблюдать условия его выращивания и хранения, но и учитывать рекомендации лунного календаря по сбору готового продукта.

Какой картофель лучше убирать в августе 2022 года с учетом благоприятных и неблагоприятных дней лунного календаря





Август является наиболее благоприятным месяцем для сбора урожая картофеля в регионах с теплым и умеренным климатом. Там, где стоит долгое и жаркое лето, некоторые огородники за сезон выкапывают даже два урожая картофеля.

Как правило, в начале августа производят сбор урожая картофеля, высаженного на майские праздники. К этому времени культура уже созрела и готова для выкапывания. Также можно собирать картофель ранних сортов, посаженный несколько позднее.

Среднеспелые сорта картофеля выкапывают в середине августа или ближе к концу. Однако важно учитывать погодные условия, которые непосредственно влияют на созревание культуры.

Если лето было жаркое и сухое, выкапывать картофель начинают раньше. При дождливом и сыром лете сроки сбора урожая переносят на более позднее время.

День сбора урожая выбирают, ориентируясь на специальную таблицу, составленную с учетом рекомендаций лунного календаря.

Какой картофель убирают в сентябре 2022 года: благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря





Уборка картофеля в сентябре, как правило, происходит в северных регионах нашей страны, где лето начинается поздно, а также в регионах с умеренным климатом, если лето было дождливым, и картофель не успел созреть к августу.

Для длительного хранения подходит только полностью созревший картофель. Поэтому, если ставится задача сохранить корнеплод на зиму, его начинают выкапывать только после полного созревания. Как правило, это происходит в сентябре.

Созревание картофеля определяют по следующим признакам:

ботва культуры пожелтела и подсохла;

почва под ботвой начала трескаться и приподниматься;

картофелины легко отделяются от ботвы;

содрать кожицу с картофелины руками невозможно.

Сбор урожая картофеля производят в сухую солнечную погоду, ориентируясь по таблице лунного календаря, с учетом благоприятных и неблагоприятных дней. После выкапывания клубни на несколько часов оставляют на грядке, чтобы они просохли.