Максим Галкин до сих пор оплачивает прислугу
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Максим Галкин до сих пор оплачивает прислугу

Максим Галкин до сих пор оплачивает прислугу
Артист Максим Галкин, похоже, пока не спешит прощаться со своим замком. Юморист продолжает оплачивать услуги охранников, садовников и домработниц в деревне Грязь. Журналистам удалось побывать в имении юмориста. За особняком ухаживают садовники, домработницы, на посту, как и раньше, стоит охрана.
Заметим, что замок Галкин оформил на себя еще до того, как взял в жены Аллу Пугачеву. Также у юмориста есть «трешка» в Новых Черемушках. Эта квартира досталась ему от родителей, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Максим Галкин уехал из России еще в начале марта. В ближайшем будущем в родной стране он вряд ли появится.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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