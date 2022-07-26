Максим Галкин до сих пор оплачивает прислугу

Артист Максим Галкин, похоже, пока не спешит прощаться со своим замком. Юморист продолжает оплачивать услуги охранников, садовников и домработниц в деревне Грязь. Журналистам удалось побывать в имении юмориста. За особняком ухаживают садовники, домработницы, на посту, как и раньше, стоит охрана.Заметим, что замок Галкин оформил на себя еще до того, как взял в жены Аллу Пугачеву. Также у юмориста есть «трешка» в Новых Черемушках. Эта квартира досталась ему от родителей, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Максим Галкин уехал из России еще в начале марта. В ближайшем будущем в родной стране он вряд ли появится.