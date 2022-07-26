Максим Галкин молчит на оскорбления Маргариты Симоньян, зато ответил Павлу Астахову
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Максим Галкин молчит на оскорбления Маргариты Симоньян, зато ответил Павлу Астахову

Максим Галкин молчит на оскорбления Маргариты Симоньян, зато ответил Павлу Астахову

Максим Галкин продолжает читать новости о себе в Сети и периодически комментировать их. Например, ему не понравились слова адвоката и телеведущего Павла Астахова.


Так, ведущий телеканала «Спас» недавно прореагировал на действия юмориста, предложив его перевоспитать. «Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его — талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они все об этом пожалеют», — выразил свое мнение Астахов.

Экс-ведущий Первого канала не смог остаться в стороне от такого выпада и неожиданно решил в соцсетях прокомментировать слова известного общественного деятеля. «Вот что тут обо мне заявил адвокат, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов. Просто напомню, что Павел Астахов на протяжении семи лет был уполномоченным по правам ребенка при президенте России», — написал Галкин в соцсетях.

Интересно, что Астахову Максим решил ответить, а вот на слова Маргариты Симоньян, которые прозвучали в эфире ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1», он никак не прокомментировал. Между тем, известная телеведущая и журналистка недвусмысленно намекнула на его сексуальную ориентацию.

«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — сказала Симоньян в прямом эфире.

Галкин не стал отвечать, поэтому за него пришлось вступаться друзьям — Лайме Вайкуле, Филиппу Киркорову, Игорю Николаеву и другим. Возможно, он скажет Маргарите все, о чем думает, лично — когда вернется в Россию. По слухам, это произойдет 1 сентября. Именно такую дату обозначила Алла Пугачева, когда ее спросили о том, когда семья прибудет в Москву.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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