Максима Галкина предлагают выпороть

Артист Максим Галкин возмущен словами Павла Астахова. Адвокат и ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов заявил о необходимости физического наказания эмигрировавшего коллеги. Максим Галкин откликнулся на эту инициативу. 55-летний государственный деятель высказал резкое мнение об экс-ведущем шоу «Лучше всех!». Астахов напомнил об отце пародиста. Александр Александрович с 1987 по 1997 год возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны СССР и России, в конце прошлого века он был депутатом Государственной Думы. Пенсионер умер в 2002 году. Максим ранее на своих концертах рассказывал об отце, называя его эталоном русского офицера. Правозащитник и телеведущий заявил, что Галкин своими антироссийскими выступлениями в соцсетях и на концертах перешел границу допустимой сатиры. Павел Алексеевич призвал физически наказать 46-летнего мужа Аллы Пугачевой.«Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его — талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они все об этом пожалеют», — пригрозил Астахов для NEWS.ru. Отец 8-летних Гарри и Лизы отреагировал на эти слова. Исполнитель хита «Будь или не будь» указал на то, что помнит о прежнем месте работы оппонента. «Вот что тут обо мне заявил адвокат, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов. Просто напомню, что Павел Астахов на протяжении 7 лет был уполномоченным по правам ребенка при президенте России», — написал Галкин в соцсети.