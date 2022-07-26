Малафеевы демонстрируют страсть, а Бородина похвасталась сравнением с турецкой звездой. Соцсети звезд

Кажется, кризис в семье Малафеевых наконец-то закончился. Супруги брали длительную паузу в отношениях и даже купили отдельные квартиры. Однако теперь они вновь нежатся в объятиях друг друга.

Вячеслав и Екатерина Малафеева сейчас находятся в Санкт-Петербурге. Здесь супруги решают вопросы по совместному бизнесу, но и не забывают об отдыхе.

В личном блоге брюнетка опубликовала снимок их романтической прогулки по городу. В кадре влюбленные запечатлены в момент поцелуя. «Когда хорошо в моменте», — подписала она пост.

Приятные события переживает и чета Дибровых. 17 июля жена телеведущего отметила 33-летие. Именинница закатила шумную вечеринку в экзотическом стиле, кадрами которой решила поделиться лишь недавно.

Гостей праздника ждал праздничный обед под открытым небом. Площадку украсили воздушными шарами и фигурами диких животных. Сама Полина появилась в платье с анималистическим принтом, а волосы собрала в пышный пучок.

«Я обожаю оформлять праздники. Прямо истинное удовольствие. От момента размышлений до воплощения в реальность», — делилась эмоциями супруга Дмитрия Диброва.

39-летняя Ксения Бородина же сейчас отдыхает в Бодруме. Телеведущая не раз признавалась, что является фанаткой турецких сериалов, поэтому часто посещает места съемок любимых проектов.

Вчера звезда похвасталась: у нее появились поклонники и среди жителей Турции. «Ко мне тут подходят турчанки со словами: «А вы, Ксения?» Говорят, мы давно на вас подписаны и еще сказали, что я очень похожа на их телеведущую, если я правильно поняла», — написала Ксения, поделившись снимками заграничной коллеги.

Поклонникам кажется, что Ксения похожа на известную турчанкуБородина отдыхает в Турции