Минфин предложил упростить порядок получения социальных налоговых вычетов
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Минфин предложил упростить порядок получения социальных налоговых вычетов

Минфин предложил упростить порядок получения социальных налоговых вычетов

Минфин подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики, сообщается на сайте ведомства. В частности, предлагается упростить порядок предоставления социальных налоговых вычетов.

В числе новелл проекта в министерстве отметили снятие ограничений по возрасту ребенка при получении налогового вычетами теми людьми, на попечении которых находятся признанные недееспособными дети или другие подопечные.

Кроме того, семьи с детьми при продаже жилья, купленного с помощью господдержки, при определении налоговой базы смогут учитывать расходы членов семьи пропорционально доли каждого родственника в собственности.

Документ также устанавливает нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате расходов, которые несут сотрудники в дистанционном режиме работы при использовании своего оборудования. Вознаграждения от отечественных организаций-работодателей таким сотрудникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников.

На брокеров и доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по НДФЛ в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если дивиденды поступают на счет у профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Также упрощается порядок предоставления социальных налоговых вычетов, добавили в Минфине.

Ранее министерство выпустило «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». В документе предлагалось сделать послабления в принципах взимания налога на доходы физических лиц для «повышения социальной справедливости».


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По материалам: pnp.ru

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