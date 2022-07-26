На фоне ограничения поставок газа Германия передает Украине РСЗО Mars II

Вадим Карасев

Правительство ФРГ одобрило поставку на Украину РСЗО Mars II. Об этом сообщает служба новостей Tagesschau со ссылкой на министра обороны Германии Кристину Ламбрехт.

Интернет-портал Business Insider, ссылаясь на источники, отметил, что передача Киеву данной техники потенциально затянется на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации программного обеспечения систем. Глава правительства страны Олаф Шольц также объявлял, что ФРГ поставит Киеву современную радиолокационную станцию и системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые, по данным СМИ, могут быть развернуты не раньше ноября текущего года.

Количество переданных ракетных комплексов пока не оглашается, однако, исходя из публичных данных, оно невелико. Так, согласно документу, опубликованному Кабмином в конце июня, Германия планирует передать Украине до 30 самоходных зенитных установок "Гепард", систему ПВО IRIS-T, а также три РСЗО Mars с боекомплектом. В качестве дополнительной помощи Киев получит 22 грузовика, 80 пикапов, 32 разведывательных дрона и 100 тысяч аптечек. Из уже поставленного вооружения – 16 миллионов патронов к стрелковому оружию, 100 тысяч ручных гранат, 100 пулеметов, 2700 ПТРК "Стрела" и 3000 ПТРК Panzerfaust 3, 500 ПЗРК Stinger и т.д.

Mars – ракетный комплекс залпового огня, разработанный в США и используемый немецким Бундесвером с 1990 года. В 2012 году ВС Германии взята на вооружение его модифицированная версия – Mars II, отличающаяся новой электронной и навигационной системой. РСЗО оснащена двигателем Cummins мощностью 600 л.с и развивает скорость до 61 км/ч.

Боезапас Mars II составляет 12 ракет дальностью от 10 до 100 километров и отличается разнообразием: система поддерживает до 15 разновидностей боеголовок. Среди доступных боеприпасов кумулятивная ракета M77, самонаводящаяся XM29, снабженная GPS-навигацией M30, и даже модель XM135 с химической боеголовкой. В данный момент Бундесвер обладает приблизительно 154 ракетными установками.



Как ранее писал Ruposters, американский президент Джо Байден лично запретил передачу Киеву боеприпасов для РСЗО HIMARS дальностью в 300 километров, способных достичь территории России.

