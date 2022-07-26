Народные приметы на август 2022 года

Вадим Карасев

Богатое наследие наших предков выручает до сих пор. Благодаря точным приметам каждый сможет провести август 2022 года удачно, привлечь благополучие и проследить за тем, как изменялась погода на протяжении столетий.

Завершить летний сезон на волне успеха и не навлечь на себя неприятностей помогут народные приметы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с ними поближе. Чтобы знать все о погодных условиях, вовремя собрать урожай и не стать жертвами недоброжелателей, способных причинить зло.

1 августа. По первому дню августа определяли погоду на осень: дождливая погода указывает на слякотную осеннюю пору. Много пуха летит с осин — в лесу поспели грибы.

2 августа. С этого дня не купаются в реках и озерах. Гроза на Ильин день сулит долгое лето и теплую осень.

3 августа. Утренний туман, который исчезает с первыми лучами, сулит жаркую погоду. Стрижей не видно — осень будет ранней и холодной.

4 августа. По примете сегодня росой умываются, чтобы здоровье сохранить. Гроза пройдет — погода теплая установится.

5 августа. По примете сегодня в огородах трудятся, чтобы достаток в дом привлечь и зимой не голодать. Много насекомых — лето будет долгим.

6 августа. Жара будет стоять, если мухи гудят. Вода в речке плещется — быть дождю. Утки раскричались — к вечеру жара спадет.

7 августа. После обеда дождь — зима будет теплая и снежная. Суровая зима придет, если после полудня будет жарко и без осадков. С этого дня утренники холодные.

8 августа. Роса выпала холодная — ждут затяжных дождей. Сегодня целебные травы собирают, чтобы на зиму заготовить.

9 августа. Сегодня пироги с капустой пекут, чтобы в дом богатство привлечь. Ими угощают соседей, чтобы благополучие мимо дома не прошло.

10 августа. Сегодня ничего не продают и не покупают, чтобы избежать действий со стороны мошенников. День теплый — сентябрь сухой.

11 августа. Осень будет ранней и холодной, если перелетные птицы в стаи сбиваются. Снега зимой будет много, если в лесу мало грибов.

12 августа. Рябины много — зимой будут морозы. Птицы стаями кружат — погода будет хорошей и без дождей.

13 августа. Паутины много летает — погода будет хорошей. Обильный урожай грибов сулит снежную зиму.

14 августа. На Медовый Спас лакомятся медом, чтобы хвори прогнать и здоровье укрепить. По примете в этот день купаются в освещенных водоемах, чтобы привлечь удачу на весь год.

15 августа. Какой будет погода в этот день, таким и будет сентябрь. Чем меньше сплетенная паутина, тем сильнее будут ветра.

16 августа. Погода этого дня указывает на то, каким пройдет второй месяц осени. Ветер с юга — зима мягкая. Домашняя птица активно линяет — зима будет морозной.

17 августа. По погоде этого дня судят о том, каким будет ноябрь. Облака светлые — погода простоит хорошая. Низкие тучи сулят скорое похолодание и затяжные дожди.

18 августа. По примете сегодня хлеб испечь и без остатка съесть — к богатству и процветанию семьи. По погоде этого дня определяют каким будет декабрь.

19 августа. На Яблочный Спас лакомятся фруктами нового урожая. По примете сегодня суженых яблоками угощают, чтобы укрепить любовь.

20 августа. Зима будет холодной, а осень ранней, если журавли к югу потянулись. Пауки спрятались и не плетут паутины — погода испортится.

21 августа. Спокойная вода в реке или на озере — к мягкой зиме. По примете в этот день проводят любовные ритуалы, чтобы отношения укрепить или от одиночества избавиться.

22 августа. Сильный ветер — снежная зима. Глухие раскаты грома — хорошая погода. Зарницы вечером — к похолоданию.

23 августа. Жаркий погожий день — теплая и сухая осень. Хлеб с утра испечь — достаток в дом привлечь.

24 августа. Чем больше грибов в лесу, тем больше снега зимой. Сегодня тем, кто не трудится, богатства и достатка три года не знать.

25 августа. Листва обильно опадает — ранняя зима придет. Реки обмелели — ждут паводка весной.

26 августа. Сегодня в доме убраться — в достатке год купаться. Кто домового не угощает, тот беды в дом привлекает.

27 августа. Погожей будет осень, если сегодня ветер тихий и теплый. Птицы на юг летят — скоро будут холода. Дождливую осень сулит разразившаяся буря.

28 августа. Зима будет холодной, если летает много путины. Тем, кто сегодня землю потревожит, удачи не видать.

29 августа. В день Хлебного Спаса водой из ключиков умываются, чтобы здоровье обрести. Хлеб испечь — богатство в дом привлечь.

30 августа. По примете в этот день бескорыстно помогают тем, кто нуждается в помощи. Кто руку протянет, тот счастье в свою жизнь привлечет.

31 августа. День погожий — сентябрь теплый. Росы много с утра- днем будет жара. Туманы вечером землю накрывают — урожай грибов поспевает.