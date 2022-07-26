Наталья Рудова призналась, почему ее редко снимают в кино

39-летняя актриса Наталья Рудова высказалась о своей карьере. Артистка может похвастаться уверенностью в себе. Актриса считает, что выглядит великолепно, однако это порой мешает ей выйти на новый профессиональный уровень.«К сожалению, в нашей стране в кино красивые женщины в 97 % — «это тупые телки, которым все приносят на блюдце», — негодует блондинка. — Это мнение сценаристов, продюсеров, сценаристов. Если коротко. Только женщинам со средней внешностью выпадает на долю дофига говна. Просто сюр. Вы даже не представляете сколько мне присылают сценариев именно об этом. Хотя лично моя жизнь — доказательство того, как труден и тернист может быть путь девочки с такой внешностью, как у меня. Хотя, по-моему, мнению, нет ничего прекрасней красивой жестокости от красивой женщины в кадре. Да я выгляжу как кукла, но сколько во мне боли и ярости, которую можно использовать для кино…», написала актриса. Пользователи скептически отнеслись к посту звезды «Татьяниного дня». «Я думала, ее не зовут в кино потому что она бездарность, а тут вот оно что, она просто единственная красивая актриса России», — смеются хейтеры.