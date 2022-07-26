Названы регионы России с самыми щедрыми женихами
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Названы регионы России с самыми щедрыми женихами

Названы регионы России с самыми щедрыми женихамиЮвелиры из Sokolov заявили, что самые щедрые женихи РФ живут в Петербурге и Саратове

Исследование ювелирного бренда Sokolov назвало регионы России с самыми щедрыми женихами. По его оценкам, больше всего на помолвочные кольца тратят жители Санкт-Петербурга и Саратова, передает РИА Новости.

В среднем петербуржцы тратят на украшения для невесты 9 952 рубля, саратовцы — 9 117 рублей. На третьем месте оказались будущие мужья из Краснодара (8 531 рубль).

Москва занимает седьмую строчку рейтинга, столичные женихи готовы отдать за помолвочные кольца около восьми тысяч рублей. Самыми «экономными» оказались жители Нижнего Новгорода (4,2 тысячи) и Омска (менее четырех тысяч рублей).

Чаще всего россияне приобретают кольца из белого золота (47 процентов), на втором месте по популярности комбинированное золото, на третьем красное. Абсолютное большинство женихов (88 процентов) выбирают изделия с драгоценными камнями, такими как рубин, бриллиант, сапфир и изумруд. Кольца с фианитом покупают лишь восемь процентов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что получать услуги ЗАГС в столице стало проще — их доступность выросла на 300 процентов. Это произошло благодаря тому, что год назад их начали предоставлять в офисах «Мои Документы».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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