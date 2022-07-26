"Не лучшие воспоминания": Кейт Мосс рассказала о знаменитой съемке для Calvin Klein с Марком Уолбергом

Вадим Карасев

Рекламная кампания Calvin Klein 1992 года с Кейт Мосс и Марком Уолбергом сейчас носит статус культовой. Однако британская топ-модель в интервью для BBC Radio призналась, что у нее о той съемке "не самые лучшие воспоминания".

Кейт было 18, ей предстояло позировать топлес, на некоторых кадрах прижимаясь всем телом к полуобнаженному Уолбергу. Он тогда был известен миру как популярный рэпер Marky Mark, а вот карьеру в кино еще не начал. Очевидно, 19-летний Марк вел себя соответственно своему статусу большой звезды. Мосс вспоминает:

Он был таким мачо, все внимание было к нему. Его окружала целая свита. А я была просто какой-то моделью.





На вопрос ведущей о том, ощущала ли она в тот момент, что ее объективируют, Кейт ответила утвердительно. И добавила:

Да, полностью. А еще я чувствовала себя уязвимой, напуганной. Мне кажется, они как раз и сыграли на моей уязвимости... Я была юной и невинной, Кельвину это очень нравилось.

Мосс волновалась перед фотосессией так сильно, что врач прописал ей валиум — препарат, который назначают при тревожных состояниях:

Я действительно плохо себя чувствовала перед съемкой. Неделю или две не могла встать с кровати,

— говорит модель. Это не первый раз, когда она упоминает о нервном срыве, связанном с работой для Calvin Klein вместе с Уолбергом. Больше 10 лет назад в интервью Vanity Fair Кейт рассказывала, как переживала по поводу того, что съемка совсем не в ее стиле и ей будет неловко "сниматься с этим качком".





Когда Уолберга пару лет назад спрашивали о той фотосессии, он ответил, что у него "никогда не было никаких проблем с Кейт":

Возможно, я был немного резким. И, так сказать, не умел поддерживать светскую беседу. Но я увидел ее, мы поздоровались: по-моему, к тому моменту мы уже виделись на разных мероприятиях. Так что мы сказали друг другу "привет" и обменялись любезностями,

— рассказал актер.

В том же интервью для BBC Radio Кейт пояснила, почему заступилась за своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа в ходе судебного процесса между ним и Эмбер Херд.









Маргарита Дорошевич