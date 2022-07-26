Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Беверли-Хиллз

Вадим Карасев

Когда речь заходит о прогулках с ребенком, Кэти Перри не желает полагаться на нянь. Со своей дочерью Дейзи, отцом которой является Орландо Блум, певица регулярно гуляет сама. Вчера папарацци снова заметили знаменитую маму на одной из детских площадок Беверли-Хиллз.

Вниманием папарацци Дейзи, кажется, снова осталась не слишком довольна — заметив репортеров, в их сторону девочка поглядывала довольно сердито. Кэти же надела не только бейсболку — проверенный аксессуар для маскировки от папарацци, но и медицинскую маску, однако фотографы все равно узнали звезду.





Кэти Перри с дочерью Дейзи

Дейзи беззаботно качалась на качелях и каталась на самокате, а Кэти старалась в эти моменты находиться рядом, чтобы в случае чего подстраховать малышку.





Родителями Кэти и Орландо стали летом 2020 года. В недавнем интервью Кэти рассказала, что отношения Блума с его сыном от Миранды Керр повлияли на ее желание родить от него ребенка — певица поняла, что Орландо прекрасный отец.

Надя Бесчетникова