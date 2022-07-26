Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу

Ведущая Оксана Федорова поделилась кадрами со дня рождения дочери Елизаветы. Оксана Федорова в минувшие выходные отметила с семьей день рождения дочки. Елизавете исполнилось девять лет. Обладательница титула «Мисс Вселенная» называет своих детей «вымоленными». До свадьбы с Андреем Бородиным у неё отчаянно не складывалась личная жизнь. Только после встречи Федоровой с мужем исполнилась её заветная мечта и у неё родились дети. Сначала Оксана родила сына Федора, а через год — дочку Елизавету.Оксана показала, какой сюрприз она устроила имениннице. Воздушные шары, красивый торт и столы, заставленные деликатесами — всё это ждало Елизавету на вечеринке по случаю дня рождения. Звездная мама постаралась сделать так, чтобы Елизавета запомнила этот праздник надолго.«Этот день всегда встречаю на лице с улыбкой я. День рождения дочери это особенный день», — рассказала Федорова. Вместе с поздравление Оксана поделилась кадрами, снятыми перед началом вечеринки и прихода гостей. Как видно по количеству накрытых столов, приглашение на праздник получили только самые близкие друзья семьи.Известно, что Федорова воспитывает будущую звезду балета. Елизавета уже несколько лет серьезно занимается этим видом искусства под руководством педагогов Большого театра. Ей уже доверяют главные партии на отчетных концертах и никто не сомневается, что дочь Оксаны в будущем добьется большого успеха в профессии.Федорова, кстати, и сама продолжает учиться. Недавно она получила красный диплом МГУ, став специалистом в области музыкального искусства.