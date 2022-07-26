Ольга Орлова раскрыла простой секрет похудения

Ведущая и певица Ольга Орлова в свои годы выглядит великолепно. Артистка в ноябре отпразднует юбилей – ей исполнится 45 лет. Но поверить в это невозможно: у телеведущей стройная такая фигура, которой позавидуют молоденькие девушки, светящаяся кожа. В общем, больше тридцати лет ей точно не дашь. Изящная и подтянутая, Ольга с удовольствием делится с поклонниками фотографиями в купальнике. Понимая, что в этих вопросах она очень компетентна, подписчики поинтересовались у ведущей – как можно быстро и без особого напряжения сбросить пару-тройку килограммов? «Откажитесь на пару недель от мучного и сладкого – и получите нужный результат», — поделилась своим опытом Ольга Орлова. Кроме того, она считает, что нужно заниматься спортом, или хотя бы делать зарядку.Все знают, как телеведущая любит своих собак, ее даже периодически критикуют за это. Одна из фанаток поинтересовалась у Ольги: «Расскажите, пожалуйста, на что вам не жалко денег? (Кроме здоровья, путешествий и собак)? Вы когда видите что-то красивое, но очень дорогое – покупаете сразу или обдумываете?» «Мне не жалко на еду, здоровье, нужды семьи, путешествия. Но я не стану тратить последние деньги на те же путешествия или развлечения. Я уже давно не падка на что-то дорогое, только потому, что оно «красивое». Я живу так, как могу себе позволить. Еда, одежда и тому подобное – только по средствам! Никогда не беру в долг. Это принцип – рассчитывать только на свои возможности», — поделилась своими правилами Ольга Орлова.