Пиар-директор Бузовой накинулся на Поплавскую

Ольга Бузова любит эпатировать публику своим видом или фразами. Вот и на этот раз, во время фестиваля VK Fest она не уступила своим принципам. Бузова пришла в крайне откровенном наряде, оголяющем разные части ее тела, и заявила, что очень любит «большой пенис».

Многие только посмеялись над очередной глупостью 35-летней женщины, но другие не смогли сдержать негатива в ее адрес. Так, по Бузовой «прошлась» 55-летняя актриса Яна Поплавская.

«Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ», - вне себя от ярости актриса. - «Культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы. Г***о не тонет, оно всегда на плаву».

Яну поддержали ее подписчики и так же отметили безвкусицу и бескультурье Ольги Бузовой. Естественно, что мимо столь жарких обсуждений не смогли пройти представители артистки. Ситуацию прокомментировал пиар-директор Антон Богословский.





Мужчина отметил, что даже не представляет, кто такая Яна Поплавская. По словам Антона, у нее совершенно нет заметных ролей. Возможно, когда-то, «лет 50 назад», она и сделала что-то выдающееся, но сейчас все время пытается напомнить о себе. В любом случае, он знает об этой женщине только по ее комментариям, ярким, но негативным, и не важно, в чью сторону они обращены.

«Яна Поплавская – это кто-то типа Юрия Лозы?», - проиронизировал Богословский. – «Я даже не знаю, кто это».

В любом случае, несмотря на эпатажные выходки звезды, Бузову любят и считают своим кумиром тысячи поклонников. Ее слушают, обсуждают, осуждают, но она постоянно на слуху. О семье 35-летняя женщина пока не задумывается, она одинока, у нее нет детей, поэтому всю себя посвящает карьере.