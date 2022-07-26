Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность: лунный календарь на июль, август и сентябрь 2022 года

Капуста — это довольно полезный и вкусный овощ. За этой культурой необходим постоянный уход, иначе у нее начнут растрескиваться кочаны. Есть немалое количество различных причин того, почему они начинают трескаться. Далее мы расскажем, как сберечь вилки капусты плотными до осени. Поможет в этом лунный календарь по уходу за овощем в июле, августе и сентябре 2022 года.

Почему кочаны капусты начинают трескаться

Первой причиной является недостаток или переизбыток влаги. Капусту необходимо поливать раз в неделю и использовать 10-12 литров воды на 1 квадратный метр.

Второе: резкие изменения температуры тоже являются причиной растрескивания вилков. Когда начинаются сильные дожди, капусту нужно прикрыть пленкой, а во время жары она нуждается в постоянном поливе.

Третье: если пропустить момент сбора капусты, то кочан попросту треснет. Необходимо знать точные даты, когда нужно собирать урожай.





Как правильно хранить капусту, чтобы кочаны не трескались

Перед хранением всю капусту нужно вымыть и хорошо высушить. В погребе должно быть не меньше 0 и не больше 2 градусов, а влажность воздуха – 90-95 процентов. Хранить кочаны можно в такой таре:

Ящиках. Их нужно тщательно вымыть и просушить.

На полках. Нужно обернуть газетами или бумагой и выложить на них в ряд всю капусту.

В поддонах. Для этого способа хранения необходимо очень коротко обрезать кочерыжку капусты. Сами вилки нужно обернуть газетой и сложить в ряд.

Также капусту можно подвешивать за кочан к потолку погреба, но перед этим ее нужно помыть и убрать все нижние листья.

Лунный календарь по уходу за капустой в 2022 году



