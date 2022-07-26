Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность: лунный календарь на июль, август и сентябрь 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность: лунный календарь на июль, август и сентябрь 2022 года

Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность: лунный календарь на июль, август и сентябрь 2022 года

Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность: лунный календарь на июль, август и сентябрь 2022 года

Капуста — это довольно полезный и вкусный овощ. За этой культурой необходим постоянный уход, иначе у нее начнут растрескиваться кочаны. Есть немалое количество различных причин того, почему они начинают трескаться. Далее мы расскажем, как сберечь вилки капусты плотными до осени. Поможет в этом лунный календарь по уходу за овощем в июле, августе и сентябре 2022 года.

Почему кочаны капусты начинают трескаться

Первой причиной является недостаток или переизбыток влаги. Капусту необходимо поливать раз в неделю и использовать 10-12 литров воды на 1 квадратный метр.

Второе: резкие изменения температуры тоже являются причиной растрескивания вилков. Когда начинаются сильные дожди, капусту нужно прикрыть пленкой, а во время жары она нуждается в постоянном поливе.

Третье: если пропустить момент сбора капусты, то кочан попросту треснет. Необходимо знать точные даты, когда нужно собирать урожай.


Как правильно хранить капусту, чтобы кочаны не трескались

Перед хранением всю капусту нужно вымыть и хорошо высушить. В погребе должно быть не меньше 0 и не больше 2 градусов, а влажность воздуха – 90-95 процентов. Хранить кочаны можно в такой таре:

  • Ящиках. Их нужно тщательно вымыть и просушить.
  • На полках. Нужно обернуть газетами или бумагой и выложить на них в ряд всю капусту.
  • В поддонах. Для этого способа хранения необходимо очень коротко обрезать кочерыжку капусты. Сами вилки нужно обернуть газетой и сложить в ряд.
  • Также капусту можно подвешивать за кочан к потолку погреба, но перед этим ее нужно помыть и убрать все нижние листья.

Лунный календарь по уходу за капустой в 2022 году


  • В июле лучшим днем по уходу за капустой считается 26 число, а худшими – 27, 28 и 29.
  • В августе лучшие дни – со 2 по 6, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 и 24, а худшие – 12, 26-28 числа.
  • В сентябре лучшими днями являются 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 29, а худшими – 10, 25-27 числа.
# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

Последние новости

Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского газа
Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского
Инвестбанк Moelis & Co займется консультациями в блокчейн-индустрии
Инвестбанк Moelis & Co займется консультациями в
Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность: лунный календарь на июль, август и сентябрь 2022 года
Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность:
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
В Иркутской области действует три лесных пожара на шести гектарах
В Иркутской области действует три лесных пожара на шести гектарах
Мем-токен Teddy Doge за сутки обесценился на 100%
Мем-токен Teddy Doge за сутки обесценился на 100%
Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little Big в России
Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little
Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод
Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод
Названо число столкнувшихся с вирусами и хищением персональных данных россиян
Названо число столкнувшихся с вирусами и хищением персональных данных
Неудачный трюк каскадеров во время шоу в Иваново чуть не стал последним
Неудачный трюк каскадеров во время шоу в Иваново чуть не стал
Названы регионы России с самыми щедрыми женихами
Названы регионы России с самыми щедрыми женихами
Народные приметы на август 2022 года
Народные приметы на август 2022 года

Топ на сегодня

Очень женский момент
Очень женский момент
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей интимной жизни
"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку Джорджию Солери на презентации книги в Риме
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку
Куда делись деньги Жанны Фриске
Куда делись деньги Жанны Фриске

Еще по теме

Почему растрескивается капуста и что можно сделать?
«Можно и в июле»: Когда лучше сажать пекинскую капусту, чтобы вырос кочан, а не стрелки
Чем нужно удобрять капусту, чтобы вязались кочаны?
Лучшие подкормки для капусты, которые обеспечат хороший рост и своевременное завязывание кочанов