Подходящие дни для новой прически: лунный календарь стрижек и окрашиваний на август 2022 года
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Подходящие дни для новой прически: лунный календарь стрижек и окрашиваний на август 2022 года

Подходящие дни для новой прически: лунный календарь стрижек и окрашиваний на август 2022 года

Чтобы привлечь к себе позитивную энергию, а также удачно сменить прическу в крайний месяц лета, следует обратить внимание на рекомендации, который дает лунный календарь стрижек и окрашиваний на август 2022 года. Узнайте также, когда будут благоприятные дни лунного цикла для укрепления и восстановления прядей и неудачные для смены имиджа.

Как использовать фазы Луны в августе 2022 года

Чтобы волосы хорошо росли и были крепкими, важно планировать поход к мастеру в благоприятные для этого дни, когда Луна растет. Энергия спутника нашей планеты окажет положительное влияние на здоровье прядей и сделает их более послушными.

Для тех, кто хочет, чтобы прическа дольше сохраняла свою форму или провести какие-то эксперименты с волосами, стоит планировать поход к мастеру, когда Луна находится в убывающей фазе.

  • Лунный диск будет расти в период с 1 по 11 число и с 28 по 31 августа.
  • 12 августа наступит фаза полнолуния.
  • Убывать Луна будет в период с 13 по 26 августа.
  • Лунный диск будет находиться в знаке Девы в фазе новолуние 27 августа в 11:17.

Лунный календарь стрижек и окрашиваний на август 2022: благоприятные дни

Планируйте поход к мастеру, учитывая благоприятные дни лунного календаря. Тогда вы сможете получить не только крепкие волосы и удачную стрижку, но также привлечете к себе любовь, здоровье и достаток.

  • 1 августа. Луна начинает рост в зодиакальном созвездии Дева. Это подходящий момент для стрижки. Такая процедура будет способствовать быстрому росту, укреплению волос, а также позволит сохранить форму укладки продолжительное время. Кроме того, это удачный день для завивки, окрашивания и тонирования. Благоприятными также будут процедуры по восстановлению локонов, благодаря чему они станут сильными и более густыми. Стоит отметить, что новая прическа поможет максимально раскрыть творческие возможности.
  • 3-4 августа. Спутник продолжает рост в созвездии Весы. Этот период не повлияет на общее состояние локонов, но будет способствовать их быстрому росту. Пряди могут распушиться, и будут трудно укладываться. Посещать мастера в эти дни рекомендуется тем, кто хочет сделать свои волосы более здоровыми, а также укрепить защитные силы организма. Если окрашивать пряди в этот период, можно таким образом привлечь к себе внимание противоположного пола.
  • 9-10 августа. Спутник находится в созвездии Козерога, в фазе «Растущая Луна». Подравнивание кончиков или новая прическа, сделанная на 13 лунный день, поможет улучшить состояние волос, а также придаст энергии и бодрости. Пряди наберутся сил и станут гуще. Окрашивание также окажет благоприятное влияние на локоны, можно смело экспериментировать. А если выбрать красители с натуральными компонентами, можно привлечь в свою жизнь материальное благополучие.


  • 18 августа спутник начинает свое убывание, которое будет проходить в знаке Тельца. Обязательно записывайтесь к мастеру в этот день, если хотите сделать свои волосы крепкими и здоровыми. Окрашивание прядей в светлые оттенки поможет вам привлечь к себе доброжелательных людей.
  • 29 августа. Ночное светило снова начинает свой рост, но уже в знаке Девы. Подстригание волос будет способствовать продолжительному сохранению формы прически, а также приостановит сечение. Если окрасить их красителями, в которых есть натуральные компоненты, это добавит уверенности и поможет достичь успеха в сфере карьеры.
  • 31 августа. Лунный диск продолжает расти в знаке Весы. Смена прически в этот день добавит энергии и бодрости, что поможет добиться желаемых высот в сфере карьеры. А творческим людям новая стрижка добавит вдохновение.

 Неудачные дни для стрижки в августе 2022

Чтобы не столкнуться с неприятностями и не спугнуть удачу, следует отложить поход к мастеру в неблагоприятные дни.


  • 5 августа. Спутник находится в знаке Скорпиона, в фазе «первая четверть». Смена прически может принести неожиданный результат и повлечь за собой как положительные, так и негативные перемены в жизни. Не стоит проводить эксперименты с окрашиванием, так как это может отрицательно сказаться на вашей репутации в обществе.
  • 14 августа. Лунный диск убывает в знаке Рыб. Смена длины волос или стиля прически может повлечь за собой появление перхоти, а окрашивание может нанести ущерб структуре волос. Только оздоровительные процедуры смогут принести пользу волосам в этот день.
# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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