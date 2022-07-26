Показали консольный геймплей RimWorld, игра на Xbox выйдет 29 июля
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Показали консольный геймплей RimWorld, игра на Xbox выйдет 29 июля

Показали консольный геймплей RimWorld, игра на Xbox выйдет 29 июля


Создатели научно-популярного фантастического симулятора колонии RimWorld опубликовали, совместно с IGN, геймплейное видео. В нем демонстрируется, как игра выглядит и управляется на консолях. В данном случае, пример приведен на Playstation 5, где игра будет работать по обратной совместимости с Playstation 4. Примерно такого же управления можно ожидать на Xbox One и Xbox Series X | S.


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Игра RimWorld выходит на консолях Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5 уже на этой неделе — релиз проекта состоится 29 июля.

Напомним, что проект RimWorld вышел в 2018 году на PC, до этого развиваясь в течение 5 лет в формате раннего доступа. Сама игра имеет отличные отзывы от пользователей и большое игровое сообщество.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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