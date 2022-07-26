Прилепин рассказал о судьбе Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров смог себя реабилитировать. Артист обратился к крымчанам перед своим концертом. Он сказал, что людям нужно объединяться и, судя по всему, взял на себя эту миссию. Писателя Захара Прилепина расстроило это послание. «Сегодня, 24 июля, умерла надежда увидеть другой новогодний огонек и жить при другой культуре. Они не оставят нас никогда. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица в новогоднюю ночь. Одни заедут туда, как Киркоров, на правах принявших и спевших. Другие — большинство отмолчавшихся — въедут на халяву, под шумок: «Я всегда тут стояло», — написал в своем телеграме писатель.Прилепин считает, что высказывания на тему того, что «былой мир уже не вернется» оказались, увы, неверными. Все возвращается на круги своя. Он уверен, что концерты Киркорова будут идти с аншлагами. И посетовал, что народу это нравится, поэтому такая культура будет жить и дальше. «Жги, болгарин. Ты победил», — обратился к Филиппу Киркорову Захар Прилепин.