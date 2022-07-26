Root Protocol на базе взломанного сервиса Beanstalk привлек $9 млн
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Root Protocol на базе взломанного сервиса Beanstalk привлек $9 млн

Root Protocol на базе взломанного сервиса Beanstalk привлек $9 млн


Проект маркетплейса для рынков финансов, прогнозирования и торговли Root Protocol привлек в ходе посевного раунда $9 млн.



В нем приняли участие Road Capital, Nima Capital, Soma Capital, Manifest Crypto и другие инвесторы.


Root создается поверх протокола стейблкоина Beanstalk, в апреле потерявшего около $181 млн в результате взлома системы управления.


"Очевидно, что это очень прискорбная ситуация. Я считаю, остается еще много уроков касательно ончейн-управления, которое пока далеко от того, каким должно быть", — отметил в комментарии для The Block основатель Root Парт Патель.


Beanstalk выпускает "стабильную монету" Bean под кредитное обеспечение. Инвесторы покупают долговые обязательства протокола, на которые начисляется процентный доход.


Команда Root стремится расширить использование монеты с новыми рынками вроде процентных свопов на доходность или беттинг-платформ.


Привлеченные средства проект в основном направит на прямые инвестиции в Beanstalk и аудит собственного протокола. 


Эмитент Bean планирует перезапуск на 6 августа. Разработчики Root рассчитывают представить свой продукт в октябре.


По словам Пателя, как "основанная на кредитах стабильная монета", Bean не предназначен для жесткой привязки к доллару. По его мнению, в этом случае лучше отказаться от термина "стейблкоин".


"Думаю, назвал бы монету неконвертируемым токеном с низкой волатильностью — алгоритмический стейблкоин в наши дни стал словом-триггером, и я не обвиняю людей", — заявил Патель.


Напомним, во втором квартале объем венчурного финансирования в индустрии составил $6,76 млрд, обвалившись на 31% по отношению к показателю за январь-март.


Эксперты нашли этому объяснение в коллапсе Terra, серьезных проблемах Celsius и Babel Finance, а также волнах сокращения персонала Coinbase, Gemini и Crypto.com.

# Экономика венчурные инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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