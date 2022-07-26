Россия откроет консульства в Актау, Канкуне, Гродно и Самарканде
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Россия откроет консульства в Актау, Канкуне, Гродно и Самарканде

Россия откроет консульства в Актау, Канкуне, Гродно и Самарканде

Россия откроет консульские учреждения в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде, сообщил в интервью ТАСС директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин.

Ранее Волынкин рассказывал, что МИД ведет консультации об упрощении визового режима с 18 странами.

«По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)», — сказал дипломат.

По словам Волынкина, сейчас идет процесс кардинального увеличения штатов роспосольств «на азиатском, африканском, латиноамериканском и, самое главное, на направлении СНГ». Кроме того, среди стран, где эта работа находится на более продвинутом этапе, можно назвать Мальдивскую Республику.


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По материалам: pnp.ru

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