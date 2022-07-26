Россия откроет свои консульства в четырех городах
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Россия откроет свои консульства в четырех городах

Россия откроет свои консульства в четырех городахТАСС узнал о планах МИД России открыть консульства в Актау, Канкуне, Гродно и Самарканде

Россия откроет консульские учреждения в четырех городах — в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде, заявил директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин, пишет ТАСС.

Волынкин уточнил, что открытие российских консульских учреждений планируется в Казахстане, Белоруссии, Мексике, Узбекистане.

Издание узнало, что ведомство активно работает над расширением консульского присутствия. «Также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан», — подчеркнул он.

Ранее в посольстве США в России приняли решение удалить адрес своего местонахождения в Москве на официальном сайте. Это произошло после переименования площади на Конюшковской улице, находящейся перед зданием дипредставительства. Теперь этот участок носит имя Донецкой народной республики (ДНР). В свою очередь, в посольстве заменили точный адрес на географические координаты.

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По материалам: lenta.ru

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