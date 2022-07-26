Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little Big в России

Вадим Карасев

Гитарист российской рок-группы "Зверобой" Алексей Иовчев раскритиковал объявленные уехавшей группой Little Big гастроли по РФ. Об этом музыкант рассказал в интервью порталу "Народные новости".

Как утверждает солист коллектива, группа Little Big, покинувшая РФ по политическим мотивам, не должна давать гастроли на родине, поскольку критиковала российскую спецоперацию. Иовчев уверен: возможность выступать надо давать только тем, "кто работает на государство".

"Сейчас настало время фильтровать культурную элиту. Если артист работает против страны, то не надо давать ему трибуну. Предоставлять ее нужно тем, кто работает на государство и выступает за народ", — отметил Иовчев.

Музыкант также скептически высказался насчет творческого стиля Little Big. Иовчев заявил с уверенностью, что в музыкальные видео Little Big "западные структуры" вкладывают большие деньги с целью опорочить образ России, а форма в клипах и песнях превалирует над содержанием.

"Это тот парадоксальный пример, когда никакой музыки нет, а есть только пустота. При этом все дорого сделано, упаковано и спродюсировано. Но эти клипы несут антироссийский месседж. Это не творчество и не искусство. Это сделанный проект, в который вливались средства. Он несет в себе деструктивную задачу для нашей страны. Пора заканчивать с такими гастролями", — резюмировал солист группы "Зверобой".

Ранее популярная поп-рейв-группа Little Big выступила в музыкальной форме с резкой критикой в адрес военной операции на Украине. Трек вместе с клипом был выпущен 24 июня, а в подписи указано пожелание остановить спецоперацию на Украине. Вскоре музыканты коллектива переехали в США, а в качестве города базирования указали Лос-Анджелес.

Несмотря на отъезд группы из РФ, в сети вскоре появился список российских городов, в которых на лето-осень 2022-го запланированы концерты Little Big. Тур коллектива по плану должен начаться 27 августа в Калининграде. Далее в списке фигурируют Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и Москва.