Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little Big в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little Big в России

Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little Big в России

Гитарист российской рок-группы "Зверобой" Алексей Иовчев раскритиковал объявленные уехавшей группой Little Big гастроли по РФ. Об этом музыкант рассказал в интервью порталу "Народные новости".

Как утверждает солист коллектива, группа Little Big, покинувшая РФ по политическим мотивам, не должна давать гастроли на родине, поскольку критиковала российскую спецоперацию. Иовчев уверен: возможность выступать надо давать только тем, "кто работает на государство".


"Сейчас настало время фильтровать культурную элиту. Если артист работает против страны, то не надо давать ему трибуну. Предоставлять ее нужно тем, кто работает на государство и выступает за народ", — отметил Иовчев.

Музыкант также скептически высказался насчет творческого стиля Little Big. Иовчев заявил с уверенностью, что в музыкальные видео Little Big "западные структуры" вкладывают большие деньги с целью опорочить образ России, а форма в клипах и песнях превалирует над содержанием.

"Это тот парадоксальный пример, когда никакой музыки нет, а есть только пустота. При этом все дорого сделано, упаковано и спродюсировано. Но эти клипы несут антироссийский месседж. Это не творчество и не искусство. Это сделанный проект, в который вливались средства. Он несет в себе деструктивную задачу для нашей страны. Пора заканчивать с такими гастролями", — резюмировал солист группы "Зверобой".

Ранее популярная поп-рейв-группа Little Big выступила в музыкальной форме с резкой критикой в адрес военной операции на Украине. Трек вместе с клипом был выпущен 24 июня, а в подписи указано пожелание остановить спецоперацию на Украине. Вскоре музыканты коллектива переехали в США, а в качестве города базирования указали Лос-Анджелес.

Несмотря на отъезд группы из РФ, в сети вскоре появился список российских городов, в которых на лето-осень 2022-го запланированы концерты Little Big. Тур коллектива по плану должен начаться 27 августа в Калининграде. Далее в списке фигурируют Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и Москва.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского газа
Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского
Инвестбанк Moelis & Co займется консультациями в блокчейн-индустрии
Инвестбанк Moelis & Co займется консультациями в
Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность: лунный календарь на июль, август и сентябрь 2022 года
Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность:
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
В Иркутской области действует три лесных пожара на шести гектарах
В Иркутской области действует три лесных пожара на шести гектарах
Мем-токен Teddy Doge за сутки обесценился на 100%
Мем-токен Teddy Doge за сутки обесценился на 100%
Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little Big в России
Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little
Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод
Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод
Названо число столкнувшихся с вирусами и хищением персональных данных россиян
Названо число столкнувшихся с вирусами и хищением персональных данных
Неудачный трюк каскадеров во время шоу в Иваново чуть не стал последним
Неудачный трюк каскадеров во время шоу в Иваново чуть не стал
Названы регионы России с самыми щедрыми женихами
Названы регионы России с самыми щедрыми женихами
Народные приметы на август 2022 года
Народные приметы на август 2022 года

Топ на сегодня

Очень женский момент
Очень женский момент
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей интимной жизни
"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку Джорджию Солери на презентации книги в Риме
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку
Куда делись деньги Жанны Фриске
Куда делись деньги Жанны Фриске

Еще по теме

Скандальный Лоза назвал лучшую группу мира и раскритиковал Пугачеву
Гитарист группы «Нэнси» рассказал о причинах смерти солиста
Юрий Лоза признался в любви к австралийским рокерам
Солист «Океана Эльзы» осудил введение государством Украина темных списков артистов