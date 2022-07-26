Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little Big в России
Гитарист российской рок-группы "Зверобой" Алексей Иовчев раскритиковал объявленные уехавшей группой Little Big гастроли по РФ. Об этом музыкант рассказал в интервью порталу "Народные новости".
Как утверждает солист коллектива, группа Little Big, покинувшая РФ по политическим мотивам, не должна давать гастроли на родине, поскольку критиковала российскую спецоперацию. Иовчев уверен: возможность выступать надо давать только тем, "кто работает на государство".
Музыкант также скептически высказался насчет творческого стиля Little Big. Иовчев заявил с уверенностью, что в музыкальные видео Little Big "западные структуры" вкладывают большие деньги с целью опорочить образ России, а форма в клипах и песнях превалирует над содержанием.
"Это тот парадоксальный пример, когда никакой музыки нет, а есть только пустота. При этом все дорого сделано, упаковано и спродюсировано. Но эти клипы несут антироссийский месседж. Это не творчество и не искусство. Это сделанный проект, в который вливались средства. Он несет в себе деструктивную задачу для нашей страны. Пора заканчивать с такими гастролями", — резюмировал солист группы "Зверобой".
Ранее популярная поп-рейв-группа Little Big выступила в музыкальной форме с резкой критикой в адрес военной операции на Украине. Трек вместе с клипом был выпущен 24 июня, а в подписи указано пожелание остановить спецоперацию на Украине. Вскоре музыканты коллектива переехали в США, а в качестве города базирования указали Лос-Анджелес.
Несмотря на отъезд группы из РФ, в сети вскоре появился список российских городов, в которых на лето-осень 2022-го запланированы концерты Little Big. Тур коллектива по плану должен начаться 27 августа в Калининграде. Далее в списке фигурируют Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и Москва.