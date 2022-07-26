«Руки Вверх» отреагировали на запрет въезда в Эстонию
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«Руки Вверх» отреагировали на запрет въезда в Эстонию

«Руки Вверх» отреагировали на запрет въезда в ЭстониюДиректор «Руки Вверх» Погосян заявил, что не понимает запрета въезда в Эстонию

Концертный директор «Руки Вверх» Роберт Погосян отреагировал на запрет группе въезда в Эстонию. Его слова передает РИА Новости.

«У меня, единственное, есть вопрос, а за что запретили-то, что-то я не пойму. Что им плохого группа "Руки Вверх" сделала?» — задался он вопросом. По его словам, коллектив пел свои песни и даже не менял репертуар.

Погосян добавил, что группа давала концерт в Эстонии в 2018 году, на который пришли восемь тысяч человек. «Был полный солд-аут», — отметил он. В ближайшее время «Руки Вверх» не собиралась посещать другие страны, в том числе и Эстонию. «Я понимаю, если бы мы подали в Эстонию заявку, что хотим поехать, арендовать площадку. Но ничего подобного не было», — заключил директор.

МИД Эстонии запретил группе «Руки Вверх» въезд в страну на пять лет. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, действия России на Украине «неприемлемы», поэтому запрет артистов из России «является правильным».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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