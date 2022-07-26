Сергей Лазарев сфотографировался с обнаженной красоткой
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Сергей Лазарев сфотографировался с обнаженной красоткой

Сергей Лазарев сфотографировался с обнаженной красоткой
Певец Сергей Лазарев поделился провокационным фото. Артист решил довести до инфаркта женскую половину своей аудитории. Сегодня он опубликовал в Сети фото, на котором позирует в обнимку с обнаженной блондинкой, укутавшись в одеяло. Кадр вызвал ажиотаж среди фанатов артиста, ведь многие решили, что он наконец-то рассекретил свою вторую половину. Но история создания этого кадра была для Сергея не такой уж и личной. Как оказалось, снимок Лазарева с полуголой красоткой был сделан на съемочной площадке нового клипа. Долгожданный релиз назначен на 28 июля. По первым кадрам понятно, что сюжет видео будет развиваться вокруг отношений влюбленной пары. То есть таинственная блондинка действительно находилась в статусе "возлюбленной" Лазарева, но только до того момента, пока не выключили камеры.
За основу клипа «Танцуй», кстати, взяли историю из реальной жизни Лазарева. Так что поклонники всё-таки смогут немного «заглянуть в спальню» популярного артиста, скрывающего свои романы от публики. «Хотел выложить тизер, но решил, что выложу эту фотографию… интригующе? Ждете клип? Кстати, история клипа основана на реальных событиях», — написал Сергей.  Как известно, личная жизнь Лазарева окутана тайной. Кто-то считает, что артист находится в отношениях с Анной Белодедовой, которую называют «мамой» его детей. Другие, как, например, журналист Михаил Шахназаров, говорят, что Сергей крутит роман с кем-то из влиятельных кругов. Согласно этой версии именно благодаря второй половине певец смог сохранить карьеру после громкого скандала, в который он вляпался весной этого года.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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