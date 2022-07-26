Сеть супермаркетов «Слата» заявила о стабилизации цен и возвращении скидок

После череды повышений во втором квартале в июле наблюдается стабилизация цен и постепенный возврат к привычным промо и акциям, насыщению ассортимента, в том числе товарами-аналогами и заменителями уходящих брендов. Во втором квартале этого года произошел прирост на 4,2% в товарообороте за счет повышенного спроса на товары длительного хранения — сахар, крупы, макароны, бакалею и другое. Максимальный прирост в продажах (в штуках за 2-й квартал) показали категории «Вода и соки», «Кондитерские изделия», «Бакалея», «Бытовая химия». Отмечается и перераспределение спроса на более дешевые аналоги среди одной категории товара.

В среднем во втором квартале минимальный набор продуктов в «Слате» по цене был ниже набора Иркутскстата на 7,2%. Так, набор из 33 позиций в «Слате» стоил: в Иркутске 6107 рублей (цена по анализу Иркутскстата — 6455 рублей), в Ангарске 6001 рубль (6363 рублей), в Братске 6298 рублей (7012 рублей). Часть продуктов была заметно дешевле в «Слате», чем в целом по Иркутской области (ниже, чем по данным Иркутскстата): некоторые овощи и фрукты (картофель на 31%, морковь на 27%, яблоки на 28%), рыба свежемороженая (на 33%), масло сливочное (на 35%).





В целом в сети супермаркетов «Слата» представлены импортные товары из 96 стран, это около 18% от всего ассортимента. Топ товаров и стран по продажам: бананы (Эквадор), шоколад Ritter Sport, Kinder (Германия), красный перец и чеснок (Китай), Martini (Италия), трикотаж (Белоруссия). Как такового массового ухода брендов, о котором писалось в марте-апреле, не произошло.

Стоит отметить, что большинство из «уходящих» покупатель еще может видеть в продажах, так как у поставщика сформированы на складах товарные запасы до полугода.

Сеть «Слата» прорабатывает альтернативные каналы поставок из дружественных стран. Как и на российском рынке, идут активные попытки замещения сильных импортных брендов. Coca-Cola и Pepsi заявили об уходе с российского рынка. В перспективе, по заявлениям специалистов, возможны поставки по параллельному импорту и «размытие» ассортимента газированных напитков аналогами.

В торговой сети «Слата» отмечают, что в июле доля привычного для покупателя промо в магазине восстановилась почти до уровня прошлого года. Ранее она составляла 25%, в марте упала до 15%, а в июле 2022 года сеть вернулась к плановым показателям 22 - 25%. На текущий момент предложения от поставщиков на промо поступают регулярно. Главным образом, на него повлияла «стабилизация» курса валют и факт распродажи остатков, но не все бренды и категории товаров стоят в привычном промо.





По словам Сергея Дорохова, в самой промозависимой категории «бытовая химия и стиральные порошки» показатели промо остались на прежнем уровне — скидки не превышают 20%, к привычным 40% пока рынок не вернулся. Или, например, «Кит-кат» и «Несквик» делают специальные предложения закупки по промоценам в связи с уходом с рынка.

Помимо промо «Слата» предлагает своим покупателям воспользоваться и системой возврата кешбэка на «ФрешКарту» лояльности за покупку товаров различных категорий от 20 до 50%. Подробные условия - на официальном сайте сети www.slata.ru.