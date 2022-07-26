Сеть супермаркетов «Слата» заявила о стабилизации цен и возвращении скидок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сеть супермаркетов «Слата» заявила о стабилизации цен и возвращении скидок

Сеть супермаркетов «Слата» заявила о стабилизации цен и возвращении скидок

После череды повышений во втором квартале в июле наблюдается стабилизация цен и постепенный возврат к привычным промо и акциям, насыщению ассортимента, в том числе товарами-аналогами и заменителями уходящих брендов. Во втором квартале этого года произошел прирост на 4,2% в товарообороте за счет повышенного спроса на товары длительного хранения — сахар, крупы, макароны, бакалею и другое. Максимальный прирост в продажах (в штуках за 2-й квартал) показали категории «Вода и соки», «Кондитерские изделия», «Бакалея», «Бытовая химия». Отмечается и перераспределение спроса на более дешевые аналоги среди одной категории товара.

В среднем во втором квартале минимальный набор продуктов в «Слате» по цене был ниже набора Иркутскстата на 7,2%. Так, набор из 33 позиций в «Слате» стоил: в Иркутске 6107 рублей (цена по анализу Иркутскстата — 6455 рублей), в Ангарске 6001 рубль (6363 рублей), в Братске 6298 рублей (7012 рублей). Часть продуктов была заметно дешевле в «Слате», чем в целом по Иркутской области (ниже, чем по данным Иркутскстата): некоторые овощи и фрукты (картофель на 31%, морковь на 27%, яблоки на 28%), рыба свежемороженая (на 33%), масло сливочное (на 35%).


В целом в сети супермаркетов «Слата» представлены импортные товары из 96 стран, это около 18% от всего ассортимента. Топ товаров и стран по продажам: бананы (Эквадор), шоколад Ritter Sport, Kinder (Германия), красный перец и чеснок (Китай), Martini (Италия), трикотаж (Белоруссия). Как такового массового ухода брендов, о котором писалось в марте-апреле, не произошло.

Стоит отметить, что большинство из «уходящих» покупатель еще может видеть в продажах, так как у поставщика сформированы на складах товарные запасы до полугода.
Сеть «Слата» прорабатывает альтернативные каналы поставок из дружественных стран. Как и на российском рынке, идут активные попытки замещения сильных импортных брендов. Coca-Cola и Pepsi заявили об уходе с российского рынка. В перспективе, по заявлениям специалистов, возможны поставки по параллельному импорту и «размытие» ассортимента газированных напитков аналогами.

В торговой сети «Слата» отмечают, что в июле доля привычного для покупателя промо в магазине восстановилась почти до уровня прошлого года. Ранее она составляла 25%, в марте упала до 15%, а в июле 2022 года сеть вернулась к плановым показателям 22 - 25%. На текущий момент предложения от поставщиков на промо поступают регулярно. Главным образом, на него повлияла «стабилизация» курса валют и факт распродажи остатков, но не все бренды и категории товаров стоят в привычном промо.


По словам Сергея Дорохова, в самой промозависимой категории «бытовая химия и стиральные порошки» показатели промо остались на прежнем уровне — скидки не превышают 20%, к привычным 40% пока рынок не вернулся. Или, например, «Кит-кат» и «Несквик» делают специальные предложения закупки по промоценам в связи с уходом с рынка.

Помимо промо «Слата» предлагает своим покупателям воспользоваться и системой возврата кешбэка на «ФрешКарту» лояльности за покупку товаров различных категорий от 20 до 50%. Подробные условия - на официальном сайте сети www.slata.ru.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Сеть супермаркетов «Слата» заявила о стабилизации цен и возвращении скидок
Сеть супермаркетов «Слата» заявила о стабилизации цен и возвращении
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Спальня по Знаку Зодиака: как обустроить место для отдыха, чтобы привлечь счастье
Спальня по Знаку Зодиака: как обустроить место для отдыха, чтобы
В США признали невозможность сломать российскую экономику санкциями
В США признали невозможность сломать российскую экономику санкциями
Бородина: «Если вы говорите ребенку, что он весь в отца, а того называете козлом, что транслируете?»
Бородина: «Если вы говорите ребенку, что он весь в отца, а того
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
Евгения Медведева станет участницей "спортивно-интеллектуального" реалити на ТНТ
Евгения Медведева станет участницей
FTX Ventures и Jump Crypto поддержали Aptos в раунде на $150 млн
FTX Ventures и Jump Crypto поддержали Aptos в раунде на $150 млн
Готовим правильный шашлык: как выбрать вкусное мясо в магазине
Готовим правильный шашлык: как выбрать вкусное мясо в магазине
Тарасов подает на Лейбман в суд
Тарасов подает на Лейбман в суд
Sonson из Capcom Arcade 2nd Stadium можно бесплатно забрать на Xbox
Sonson из Capcom Arcade 2nd Stadium можно бесплатно забрать на Xbox
Финансовый гороскоп на август 2022 года
Финансовый гороскоп на август 2022 года

Топ на сегодня

Безумные истории с женских форумов (15 фото)
Безумные истории с женских форумов (15 фото)
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
Очень женский момент
Очень женский момент
В Пензе тиктокерша бросила окурок в машину таксиста
В Пензе тиктокерша бросила окурок в машину таксиста

Еще по теме

Прибыль Русгидро выросла на 55% во втором квартале
Башнефть увеличила прибыль на 2,8% во II квартале
Лукойл нарастил чистую прибыль на 46% во II квартале
ВТБ отчитался за I полугодие