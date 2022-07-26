Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева

Шаман признался, как познакомился с певицей Аллой Пугачевой. Музыкант Шаман в эфире шоу «Алена, блин!» рассказал о знакомстве с Аллой Пугачевой на проекте «Фактор-А». «Общение было только в рамках проекта. Были генеральные прогоны номеров, и она давала свои рекомендации. Меня она только слушала и ничего не говорила. Для меня было приятно, что она дала лестные комментарии. Она давала такие благословения», сказал Ярослав Шаман.Как отметил Шаман, он всегда считал, что в шоу попадают через постель, но это оказалось не так. «Все ее советы были публичными. Она говорила, что я неординарная личность и мне будет тяжело. А вот сама помощь мне никогда не предлагала. Она исчезла из моей жизни в 2013 году», — заявил Шаман. Напомним, что настоящее имя Шамана — Ярослав Дронов. Он российский певец, музыкант, автор музыки и своих песен. За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных, более 1000 концертов и многолетний опыт сценической деятельности.