Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сегодня, 05:40 Вадим КарасевНаш внешний вид определяется генами. Поскольку каждый из нас получает их от наших родителей, мы похожи на своих пап и мам, а наши родные братья и сестры, в свою очередь, имеют сходство с нами. И порой это сходство просто удивительно. В этом можно убедиться на примере знаменитостей и их звездных братьев и сестер.
Пенелопа и Моника Крус
Ларс и Мадс Миккельсены
Эмили и Зоуи Дешанель
Мэми и Грейс Гаммер (дочки Мерил Стрип)
Дакота и Эль Фэннинг
Мэгги и Джейк Джилленхол
Крис и Лиам Хемсворты
Кейт и Пиппа Миддлтон
Джеймс Хейвен и Анджелина Джоли
Райф и Джозеф Файнсы
Оуэн и Люк Уилсоны
Джессика и Эшли Симпсон
Пресли и Кайя Гербер (дети Синди Кроуфорд)
Мэри-Кейт и Элизабет Олсен
Руни и Кейт Мара
Хэйли Джоэл и Эмили Осмент
Маколей и Киран Калкины
По материалам: триникси