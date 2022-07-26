Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)

Вадим Карасев

Наш внешний вид определяется генами. Поскольку каждый из нас получает их от наших родителей, мы похожи на своих пап и мам, а наши родные братья и сестры, в свою очередь, имеют сходство с нами. И порой это сходство просто удивительно. В этом можно убедиться на примере знаменитостей и их звездных братьев и сестер.Пенелопа и Моника КрусЛарс и Мадс МиккельсеныЭмили и Зоуи ДешанельМэми и Грейс Гаммер (дочки Мерил Стрип)Дакота и Эль ФэннингМэгги и Джейк ДжилленхолКрис и Лиам ХемсвортыКейт и Пиппа МиддлтонДжеймс Хейвен и Анджелина ДжолиРайф и Джозеф ФайнсыОуэн и Люк УилсоныДжессика и Эшли СимпсонПресли и Кайя Гербер (дети Синди Кроуфорд)Мэри-Кейт и Элизабет ОлсенРуни и Кейт МараХэйли Джоэл и Эмили ОсментМаколей и Киран Калкины