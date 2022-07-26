Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
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Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)

Пенелопа и Моника КрусНаш внешний вид определяется генами. Поскольку каждый из нас получает их от наших родителей, мы похожи на своих пап и мам, а наши родные братья и сестры, в свою очередь, имеют сходство с нами. И порой это сходство просто удивительно. В этом можно убедиться на примере знаменитостей и их звездных братьев и сестер.

Пенелопа и Моника Крус


Ларс и Мадс Миккельсены

Ларс и Мадс Миккельсены
Эмили и Зоуи Дешанель

Эмили и Зоуи Дешанель
Мэми и Грейс Гаммер (дочки Мерил Стрип)

Мэми и Грейс Гаммер
Дакота и Эль Фэннинг

Дакота и Эль Фэннинг
Мэгги и Джейк Джилленхол

Мэгги и Джейк Джилленхол
Крис и Лиам Хемсворты

Крис и Лиам Хемсворты
Кейт и Пиппа Миддлтон

Кейт и Пиппа Миддлтон
Джеймс Хейвен и Анджелина Джоли

Джеймс Хейвен и Анджелина Джоли
Райф и Джозеф Файнсы

Райф и Джозеф Файнсы
Оуэн и Люк Уилсоны

Оуэн и Люк Уилсоны
Джессика и Эшли Симпсон

Джессика и Эшли Симпсон
Пресли и Кайя Гербер (дети Синди Кроуфорд)

Пресли и Кайя Гербер
Мэри-Кейт и Элизабет Олсен

Мэри-Кейт и Элизабет Олсен
Руни и Кейт Мара

Руни и Кейт Мара
Хэйли Джоэл и Эмили Осмент

Хэйли Джоэл и Эмили Осмент
Маколей и Киран Калкины

Маколей и Киран Калкины
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По материалам: триникси

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