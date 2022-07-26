Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном
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Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном

Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном

Украинские войска в ночь на вторник пытались нанести ракетный удар по Херсону, но сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области, передает РИА «Новости».

Весной российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожья и Херсонскую область. Там сформированы военно-гражданские администрации. В конце мая президент России подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

«Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские войска в очередной раз пытались перейти в наступление на регион, но попытка не увенчалась успехом.


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По материалам: pnp.ru

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