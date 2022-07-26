Sonson из Capcom Arcade 2nd Stadium можно бесплатно забрать на Xbox

Вадим Карасев





В Microsoft Store на днях состоялся релиз Capcom Arcade 2nd Stadium — второй коллекции классических игр от Sonson. Как и в случае с первой коллекцией, игроки могут получить более десятка игр бесплатно при покупке сборника, но предлагается им и бесплатный проект.

Прямо сейчас в Microsoft Store можно забрать бесплатно игру Sonson из сборника Capcom Arcade 2nd Stadium. Чтобы это сделать, достаточно перейти по ссылке, которая указана ниже.

Capcom Arcade 2nd Stadium

Capcom возвращает любимые игры в новой коллекции аркадных хитов! Загрузите Capcom Arcade 2nd Stadium и узнайте, как изменились и преобразились знакомые игры!

Перейти в Microsoft Store

Sonson — классическая игра 1984 года от Capcom, которая представляет собой платформер с боковой прокруткой.

Watch this video on YouTube