Сообщество Lido отклонило продажу 10 млн LDO фирме Dragonfly Capital
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Сообщество Lido отклонило продажу 10 млн LDO фирме Dragonfly Capital

Сообщество Lido отклонило продажу 10 млн LDO фирме Dragonfly Capital


Сообщество платформы Lido Finance проголосовало против предложения о продаже 10 млн токенов LDO венчурной фирме Dragonfly Capital.


«ДАО стремится создать позицию в стейблкоине DAI в обмен на 1% от объема эмиссии LDO (10 млн токенов) по цене $1,452153, суммарной  стоимостью $14 521 530 $DAI», — указано в описании к предложению.


Голосование длилось с 21 по 25 июля. В нем участвовало около 600 членов ДАО. «Против» проголосовало 43 млн LDO (66,61%).


Данные: Snapshot.

Предложенный токенсейл представлял собой часть плана по диверсификации казначейства Lido. Он предполагал продажу 20 млн LDO, из которых половина должна была перейти Dragonfly Capital. При этом не предусматривалось локап-периода.


Текущий объем активов в казначействе Lido составляет $223,3 млн, включая:


  • 157,8 млн LDO стоимостью $216 млн;
  • 20 940 ETH ($29,7 млн);
  • 5113 stETH ($7,11 млн).

В июне сообщество проекта предложило ограничить долю протокола в пуле стейкинга Ethereum 2.0.

Ранее команда Lido Finance анонсировала запуск ликвидного стейкинга в L2-решениях для Ethereum.

# Экономика lido, дао, новости
По материалам: ForkLog

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