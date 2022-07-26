Сообщество Lido отклонило продажу 10 млн LDO фирме Dragonfly Capital

Сообщество платформы Lido Finance проголосовало против предложения о продаже 10 млн токенов LDO венчурной фирме Dragonfly Capital.

«ДАО стремится создать позицию в стейблкоине DAI в обмен на 1% от объема эмиссии LDO (10 млн токенов) по цене $1,452153, суммарной стоимостью $14 521 530 $DAI», — указано в описании к предложению.

Голосование длилось с 21 по 25 июля. В нем участвовало около 600 членов ДАО. «Против» проголосовало 43 млн LDO (66,61%).

Данные: Snapshot.

Предложенный токенсейл представлял собой часть плана по диверсификации казначейства Lido. Он предполагал продажу 20 млн LDO, из которых половина должна была перейти Dragonfly Capital. При этом не предусматривалось локап-периода.

Текущий объем активов в казначействе Lido составляет $223,3 млн, включая:

157,8 млн LDO стоимостью $216 млн;

20 940 ETH ($29,7 млн);

5113 stETH ($7,11 млн).

В июне сообщество проекта предложило ограничить долю протокола в пуле стейкинга Ethereum 2.0.



Ранее команда Lido Finance анонсировала запуск ликвидного стейкинга в L2-решениях для Ethereum.