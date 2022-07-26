Спальня по Знаку Зодиака: как обустроить место для отдыха, чтобы привлечь счастье

Вадим Карасев

Спальня — самое важное место любого дома. Ведь именно там мы проводим больше всего времени в большинстве случаев. Астрологи рассказали, как важно обустроить свою спальню каждому из Знаков Зодиака, чтобы стать счастливее.

Одно из правил здорового и крепкого сна — правильная обстановка в спальне. Старайтесь следовать простым рекомендациям экспертов, чтобы создать идеальный интерьер в самом священном месте дома.

Овен

Овны — сильные, энергичные и целеустремленные люди. Их спальня должна стать для них не прямым отражением характера, а возможностью успокоиться и расслабиться. Желательно наличие таких тонов как бирюзовый, голубой и серый. Освещение лучше сделать приглушенным и спокойным.

Телец

Тельцы — это люди, которым очень важны детали, особенно дома. Важно сделать спальню максимально приятной. Ни в коем случае астрологи не советуют Тельцам скупиться на хорошую кровать и ремонт в спальне. Это священное место должно быть всегда чистым. Все предметы должны быть функциональными. Не нужно нагромождать спальню лишними вещами.

Близнецы

Близнецы обожают новизну, поэтому им стоит периодически делать перестановку в спальне. Тут важно помнить, что нельзя ставить кровать напротив зеркала и ногами к выходу. Близнецам стоит оставлять побольше свободного места в комнате, где они спят. В противном случае им будет сложнее засыпать.

Рак

У Раков часто меняется настроение, поэтому доминирующими цветами для них должны быть белый или серый. Также этих людей можно смело назвать сентиментальными. Они любят свою семью, поэтому в спальне можно располагать фотографии второй половинки или детей.

Лев

Для Львов важно сделать спальню с изюминкой. Астрологи советуют им вкладывать всю душу в создание уюта и правильной, подходящей атмосферы. Отличный вариант — авторский дизайн с необычными элементами. Излишеств в спальне Льва быть не должно ни в коем случае.

Дева

Девам идеально подойдет минималистичный стиль в оформлении спальни. Ничего лишнего быть вокруг них не должно. Самое главное, чтобы в комнате царил порядок и не было разбросано вещей. Всё лишнее из спальни нужно уносить в другие комнаты. Также в спальне не стоит кушать.

Весы

Весы — люди равенства. В спальне можно нарисовать на стене знак Инь и Ян. Полезно использовать мебель из натуральных материалов. Важно использовать как можно меньше пластика, так как он неживой и лишен положительной энергетики. Отличный вариант — гармония дерева и металла.

Скорпион

Скорпионы не привередливы к оформлению спальни. Астрологи в самую первую очередь советуют им обустраивать всё максимально интуитивно. У представителей данного Знака Зодиака очень хорошо развито шестое чувство, чем им стоит пользоваться при создании правильной обстановки не только спальни, но и любого другого посещения.

Стрелец

Стрельцов тянет к познанию мира, поэтому в спальне допускается размещение картин с природой, а также фотографий из путешествий. Стрельцам можно использовать абсолютно любые цвета на их усмотрение. Важно формировать такой интерьер, который будет из вдохновлять.

Козерог

Козерогам нужен теплый интерьер с наличием дерева, а также теплых коричневых тонов. Эти люди тратят очень много энергии в течении дня, поэтому им стоит создавать максимально уютную обстановку, в которой они бы смогли засыпать быстрее всего.

Водолей

Водолеи любят в спальне не только спать, но и просто проводить большую часть своего времени. По этой причине астрологи рекомендуют без опаски размещать в этом помещении различные удобства типа телевизора и компьютерного стола. Можно также делать яркое освещение, так как Водолеи плохо переносят темноту. Она вгоняет их в уныние.

Рыбы

Рыбы любят делать спальню максимально красивой. Им важно, чтобы в этом помещении было то, что вдохновляет их, поэтому можно расположить там различные картины, результаты своего личного труда. Само собой, наилучшими цветами для создания правильного интерьера будут синий, голубой, бирюзовый и фиолетовый.