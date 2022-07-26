Стали известны доходы Полины Гагариной и других звезд
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Стали известны доходы Полины Гагариной и других звезд

Стали известны доходы Полины Гагариной и других звезд
Певица Полина Гагарина, как и другие знаменитости, осталась без концертов во время коронавируса. Пока обычные россияне засаживают свои огороды, пытаясь внести личный вклад в импортозамещение, российские звезды устроили большой летний чес. Не секрет, что в этом сезоне многие артисты предпочли отказаться от отдыха, ведь впереди — непонятные перспективы с надоевшим всем коронавирусом, а предложений концертов — огромное количество. Тем более получить они могут всего за один вечер пения на корпоративе гонорар в размере 1–2, а то 3 квартир за пределами Москвы и черноморского побережья.
За один корпоратив таким музыкантам, как Баста, Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки Вверх!» платят 3–5 млн рублей. Коллектив «Иванушек International», Любовь Успенская и Леонид Агутин получают за вечер — 2–3 млн рублей. От 1,5 млн рублей просят за свои выступления Стас Костюшкин, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева и Владимир Пресняков, пишет woman.ru.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

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